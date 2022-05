Kundtjänst- och lagermedarbetare till medicinföretag

Rp Rekrytering Bemanning AB / Tapetserarjobb / Stockholm

2022-05-29



Prenumerera på nya jobb hos Rp Rekrytering Bemanning AB

SNABBFAKTA:Omfattning: HeltidArbetstider: 8-17Ort: StockholmStartdatum: OmgåendeDIN FRAMTIDA ARBETSPLATS:Företaget tillverkar och säljer medicinsk utrustning. Det svenska kontoret är relativt nystartat och befinner sig nu i en expansiv fas och söker en driven och positiv lagspelare som vill vara en del av deras framgång. Kontoret är beläget i Stockholm.DIN ROLL:I din roll som kundtjänst- och lagermedarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter såsom fylla på lagret, packa och skicka ut produkter samt hantera inventeringar. Du kommer även att stötta dina kollegor på Customer Service vid behov. Vi ser att du har god datorvana och IT-kunskaper på en nivå att du har lätt att lära dig nya system.Några av dina arbetsuppgifter:Packa produkter och säkerställa att all nödvändig dokumentation finns medBeställa upphämtning från lager och leverans till kunder i Sverige, Norge och DanmarkRegistrera orderinformation i SAPOrdna med retursedlar och upphämtning av returer från kunder till lagerBeställa produkter från det europeiska lagret för påfyllning av lagerUtföra inventering av lager kvartalsvisHantering av utgångna produkter för återsändning i tidStötta dina kollegor på Customer Service: kundkontakt via telefon/mejl, ta emot returer samt fakturahantering mm.VEM ÄR DU?Du kommer att komma in i ett skede där den svenska verksamheten är i full expansion. Du förväntas därför vara prestigelös och kunna kavla upp armarna när det behövs. Du brinner för att leverera högklassig service och är lösningsorienterad. Du har lätt för att lära dig vad som bör prioriteras och när man behöver lägga i en högre växel. Du är bekväm med att jobba mot tydliga deadlines och har ett sinne för ordning och struktur. En lagspelare som även trivs med att arbeta självständigt till och från. Du har en god social förmåga och gillar att hjälp till där det behövs. Det är viktigt att du vill jobba både med support och drift för att du ska trivas i den här rollen.Vi ser även att du:Har minst 2 års erfarenhet av service och liknande arbeteHar goda IT-kunskaper samt mycket goda kunskaper inom OfficepaketetÄr flytande i svenska och har mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skriftDet är meriterande om:Du har erfarenhet av systemet SAPVAD ERBJUDER VI?Som anställd på Ryska Posten Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.ÖVRIG INFORMATIONDen här rekryteringsprocessen hanteras av Ryska Posten Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer till en början att vara anställd hos oss på Ryska Posten Bemanning och uthyrd till vår kund, med möjlighet att övergå till anställning hos kund efter 6 månader.Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2022-05-29Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-11-15Rp Rekrytering Bemanning AB6691483