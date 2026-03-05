Kundtjänst & Office Manager (Hybridroll) - Starta din karriär inom finans
Vill du ta dina första steg i finansbranschen i en roll där du både arbetar nära kunder och får insyn i hur ett växande finansbolag fungerar bakom kulisserna? Nu söker vi till vår kund en ny kollega till en hybridroll där du kombinerar kundtjänst med administrativa uppgifter och office management. Det här är en perfekt möjlighet för dig som är i början av din karriär och vill utvecklas i en entreprenöriell miljö.
Vår kund är ett modernt finansbolag i stark tillväxt. Efter en stark utveckling på den svenska hemmamarknad står de nu inför nästa steg, expansion i Europa. Det innebär en dynamisk arbetsmiljö där tempot är högt, beslutsvägarna korta och där varje medarbetare har möjlighet att påverka.
I den här rollen blir du en central del av deras team. Du kommer att vara en av de första kontakterna för deras kunder och samarbetspartners, vilket gör att du spelar en viktig roll i hur de uppfattas som bolag. Samtidigt arbetar du nära ledning och kollegor med administrativa uppgifter som får kontoret att fungera smidigt i vardagen.
Som person trivs du i en roll där du får kombinera struktur med sociala kontakter. Du är nyfiken på finansbranschen och vill förstå hur ett modernt finansbolag fungerar - från kundrelationer till interna processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta brett, med både kundkontakt och intern administration. Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera inkommande kundärenden via telefon, mejl och digitala kanaler
Hjälpa kunder med frågor kring tjänster och produkter
Säkerställa en hög servicenivå och en professionell kundupplevelse
Stötta organisationen med administrativa uppgifter
Ansvara för kontorsrelaterade frågor och bidra till en välfungerande arbetsmiljö
Koordinera möten, interna aktiviteter och praktiska kontorsfrågor
Hjälpa till med dokumentation och enklare interna processer
Rollen passar dig som uppskattar variation i ditt arbete och som vill vara en viktig del av ett mindre team där alla hjälps åt.
Vi tror att du
Är i början av din karriär och vill utvecklas inom finans
Har ett starkt intresse för ekonomi, bank eller fintech
Är noggrann och strukturerad i ditt arbete
Har hög integritet och tar ansvar för dina uppgifter
Är serviceinriktad och tycker om att hjälpa människor
Är nyfiken, framåt och trivs i en föränderlig miljö
Har god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
Tidigare erfarenhet från kundservice eller administration är meriterande, men viktigast är din inställning och din vilja att lära dig.
Vad vi erbjuder
Hos vår kund får du möjlighet att växa tillsammans med bolaget. Eftersom de är i en expansionsfas finns stora möjligheter att utvecklas och på sikt ta mer ansvar inom organisationen.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, initiativ och utveckling uppmuntras. Samtidigt får du en unik inblick i hur ett finansbolag byggs och utvecklas när det tar steget ut på den europeiska marknaden.
Det här är en roll för dig som vill mer än bara ett första jobb, du vill vara med på en resa.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Vi arbetar löpande med urval och ser fram emot att höra från dig.
