Kundtjänst natt på Swedbank i Sundbyberg - TNG Group AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos TNG Group AB

TNG Group AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-11Vill du jobba deltid på natten med kundservice via telefon, mejl och sociala medier? Sök då jobbet inom kundtjänst på Swedbank!Har du ett intresse av bank och ekonomi och vill få erfarenhet från en av Sveriges största banker? Vill du jobba natt med kundservice via telefon, mejl och sociala medier? Sök då till Swedbanks kundtjänst och bli en del av teamet!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Jobbet går ut på att svara på alla typer av frågor som kommer in nattetid vilket innebär en stor variation av ärenden jämfört med dagtid då avdelningarna är mer specialiserade. Du kommer att hjälpa kunder både via telefon och mejl men även på sociala medier när du blivit mer erfaren.Jobbet innebär en möjlighet att starta din interna karriär på en av Sveriges största banker och få jobba med service och kundbemötande i en högprofessionell miljö. Du kommer också lära dig mycket om privatekonomi och om bankens övriga tjänster.Du kommer komma in i ett välfungerande och harmoniskt team som hjälper varandra i arbetet och ställer upp och byter pass med varandra om någon behöver vara ledig.Du kommer att jobba i Swedbanks lokaler men formellt vara anställd av TNG. För oss på TNG är det oerhört viktigt att du som konsult trivs och känner dig trygg i din anställning. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Det innebär att du som konsult omfattas av kollektivavtalets villkor för exempelvis lön, försäkringar, tjänstepension och semester. Du omfattas också av våra övriga förmåner såsom friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Som konsult på TNG kommer du även ha en dedikerad och engagerad konsultchef vid din sida som har kontinuerlig kontakt med dig, arbetar för att du ska få en önskad utveckling i din yrkesroll samt säkerställer att du trivs på din arbetsplats.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERI den här rollen kommer du att hantera ärenden som inkommer nattetid från bankens privat- och företagskunder främst via telefon, men också via mejl och sociala medier.Några exempel på ärenden kan vara:* överföringar mellan olika konton* hjälp med utlandstransaktioner* hur man skaffar mobilt bank-id* spärra kort* aktie- och fondförsäljningarROLLEN INNEBÄR I KORTHETNattarbetet innebär att avdelningen har öppet mellan klockan 23-07, samtliga dagar, året runt. Du kommer att arbeta cirka 2-4 pass per vecka.Arbetsplatsen är Swedbanks nybyggda kontor i Sundbyberg med goda förbindelser med buss, pendeltåg och tvärbana. Tjänsten startar i november och inleds med en cirka tre-fyra veckors heltidsutbildning på dagtid. Viss flexibilitet finns under utbildningstiden för att kunna kombinera med tex studier, men det är viktigt att du kan avsätta tid för att vara med på utbildningen.VEM ÄR DU?Vi söker dig som har ett stort intresse för service och ekonomi och ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med kundsupport sedan tidigare. Har du dessutom arbetat natt tidigare och har lätt för att lära dig system så är det ett plus.Som person ser vi att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift - både på svenska och engelska. Du är strukturerad, stresstålig och trivs i en roll där du självständigt får ta dig an och lösa dina kunders problem på ett systematiskt sätt.INTRESSERAD?Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd utav oss på TNG och arbeta ute hos Swedbank. Är du intresserad av tjänsten, ansök snarast! Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2021-04-11Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Tng Group AB5683737