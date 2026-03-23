Kundtjänst medarbetare till vår kund i Tyresö.

Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Kundservicejobb / Tyresö
2026-03-23


Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare hos vår kund har du en central roll i den dagliga verksamheten och är ofta den första kontakten för deras kunder. Du arbetar med orderhantering, inkommande ärenden via telefon och e-post samt administrativt stöd till verksamheten.
Rollen fungerar även som en viktig supportfunktion till transportledningen och bidrar till att säkerställa ett effektivt och smidigt dagligt flöde i verksamheten. I arbetet ingår även löpande kontakt med kunder, personal och underentreprenörer.
Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat med start i maj och som löper till och med januari. Du jobbar på plats på huvudkontoret tillsammans med resten av teamet. Arbetstiderna är vardagar, måndag till fredag kl. 08:00-17:00. På grund av verksamhetens högsäsong kommer semester inte kunna tas ut under perioden maj-augusti.

Publiceringsdatum
2026-03-23

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

Administrera och prioritera inkommande kundärenden samt hålla dig uppdaterad om aktuella ärenden för att säkerställa en effektiv hantering i det dagliga arbetet. Arbetet sker i våra logistik- och verksamhetssystem samt i system för avvikelsehantering.

Ta emot inkommande telefonsamtal, e-post och post samt vid behov vidarebefordra ärenden till rätt person eller funktion inom organisationen.

Säkerställa ett professionellt och serviceinriktat bemötande i alla kundkontakter.

Registrera och hantera beställningar samt arbeta med orderläggning i våra verksamhetssystem (Fetchplanner och GBO).

Registrera avvikelser och fördela dessa vidare till drift- eller arbetsledning för vidare hantering.

Utföra arbetsuppgifter i enlighet med gällande lagar, avtal och interna rutiner.

Vi söker dig som

Har erfarenhet av kundtjänst, administration eller liknande serviceinriktat arbete

Är serviceinriktad, kommunikativ och trivs med daglig kontakt med kunder och kollegor

Är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att prioritera mellan olika ärenden

Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande

Trivs i en verksamhet med stundtals högt tempo där flera ärenden hanteras parallellt

Har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Har god administrativ kompetens och är van att arbeta i olika IT-system (t.ex. MS Office och verksamhetssystem)

Är noggrann och ansvarstagande i ditt arbete

Meriterande

Erfarenhet från avfallshantering och/ eller entreprenadverksamhet

Erfarenhet inom logistik

Förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift

Erfarenhet av verksamhetssystem (NeXT, Fetchplanner, GBO)

Vi erbjuder

Ett meningsfullt arbete inom miljö och hållbarhet

En varierad roll med ansvar och utvecklingsmöjligheter

Engagerade kollegor och en stabil organisation

Kollektivavtal och förmåner

Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
