Kundtjänst/handläggare till offentlig verksamhet | Borlänge
Experis AB / Kundservicejobb / Borlänge Visa alla kundservicejobb i Borlänge
2026-07-17
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eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av kundservice och administration, och trivs i en roll där du får kombinera service med handläggning? Jefferson Wells söker nu en kundtjänst/handläggare till ett konsultuppdrag inom offentlig verksamhet. Här får du möjlighet att bidra i en samhällsviktig verksamhet genom att ge professionell service och hantera ärenden i en regelstyrd miljö. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Borlänge
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: 75-100 %
Uppdragslängd: 1 september 2026 till och med 31 december 2026
Urval och intervjuer sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om uppdraget
I rollen som kundtjänst/handläggare arbetar du med att ge service och stöd till kunder och medborgare samt hantera ärenden inom verksamhetens ansvarsområde. Du blir en del av en kundtjänstfunktion där du hjälper till att besvara frågor, vägleder kunder och handlägger enklare ärenden enligt gällande rutiner och regelverk.
Arbetet innebär många kontaktytor och passar dig som är serviceinriktad, kommunikativ och trivs med att arbeta i ett högt tempo med kvalitet och noggrannhet i fokus.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Besvara inkommande telefonsamtal från kunder och medborgare
Hantera och besvara inkomna skriftliga frågor
Handlägga mindre komplexa delar av ärende- och prövningsprocesser
Registrera, administrera och dokumentera ärenden enligt gällande rutiner
Ge vägledning och information till kunder i olika ärenden
Arbeta i flera olika IT-system och säkerställa korrekt dokumentation
Bidra till ett professionellt och kundorienterat bemötandeKvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget måste du uppfylla nedan krav:
Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande
Minst ett (1) års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av handläggning av mindre komplexa ärenden
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God datorvana och förmåga att arbeta i olika IT-miljöer
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att självständigt handlägga och fatta beslut i ärenden inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av myndighetsutövning
Erfarenhet av att arbeta utifrån lagstiftning och regelverk
Erfarenhet av att bemöta kunder eller medborgare i krävande situationer
Goda kunskaper i engelska i tal
Kunskaper i andra språk utöver svenska och engelskaDina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget söker vi dig som är serviceinriktad, positiv och har ett professionellt förhållningssätt. Du trivs med kundkontakter, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo.
Vi ser att du:
Är kundorienterad och har god kommunikativ förmåga
Är positiv och samarbetar väl med andra
Arbetar noggrant och strukturerat
Är pålitlig och ansvarstagande
Tar egna initiativ och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter
Är lösningsorienterad och flexibel
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål i en periodvis hög arbetsbelastning
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
781 00 BORLÄNGE Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se Jobbnummer
10005780