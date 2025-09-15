Kundsupportmedarbetare till vår kund i Gävle
2025-09-15
Är du en lösningsorienterad person med känsla för service och affärsmässighet? Vill du vara en del av ett företag där utveckling, hållbarhet och samarbete står i fokus? Då kan detta vara rollen för dig!
Om uppdraget
För vår kunds räkning söker vi nu en kundsupportmedarbetare till kontoret i Gävle. I rollen arbetar du i kundens affärssystem och använder telefon och e-post som främsta arbetsredskap. Det är en komplex roll med många kontaktytor, både internt och externt.
En viktig del av ditt arbete blir att bidra till effektivare arbetssätt och att utveckla kundupplevelsen genom att erbjuda merservice och långsiktiga lösningar. Du får en gedigen introduktion, stöttning av ett erfaret team och en arbetsmiljö som främjar samarbete och engagemang.
Arbetstiderna är dagtid kl. 07.00-16.00 på plats i Gävle. Vissa resor inom företaget kan förekomma.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken, engagerad och motiveras av att arbeta i en serviceinriktad roll med stort ansvar. Du är snabb i fingrarna, har lätt för att ta till dig nya system och arbetar lösningsorienterat även i ett högt tempo.
Vi söker dig som:
Har minst gymnasieutbildning
Har minst 3 års erfarenhet från kundservice eller logistik
Har mycket god systemvana och behärskar Officepaketet samt Microsoft Teams väl
Uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift
Är en lagspelare som sprider energi och bidrar till en god arbetsmiljö, men även kan arbeta självständigt och driva ärenden framåt med kundfokus och affärstänk
Meriterande är erfarenhet från kundsupport, affärsdriven service eller arbete i liknande roller. Rollen kräver vana av affärssystem, hög drivkraft och god förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetssätt.
Anställningsform
Du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund. Tjänsten är en visstidsanställning på sex månader med goda möjligheter till förlängning. Start sker så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat.
