Kundsupport till företag i Timrå
2025-12-16
Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som kundsupport hos vår kund i Timrå. Har du erfarenhet av en tidigare roll inom kundsupport, tycker om att arbeta i en föränderlig miljö och har lätt för att sätta dig in i nya system? Vad roligt, då har vi jobbet för dig! Vi söker dig som är lösningsfokuserad, proaktiv och trivs med att arbeta självständigt. Du har en god sifferkänsla och ett engagemang för att förbättra kundupplevelsen.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundsupport kommer du att vara en viktig del av teamet som dagligen stöttar och servar våra kunder via telefon och mejl. Tillsammans med dina kollegor hanterar du ett brett spann av ärenden, alltid med fokus på att ge professionell och lösningsorienterad service.
Exempel på arbetsuppgifter:
Besvara frågor och ge support kring tjänster, priser och bokningar
Registrera och hantera ärenden i våra system
Föreslå förbättringar i kunders avfallshantering
Hjälpa kunder att komma igång med digitala lösningar och tjänster
Samarbeta med interna funktioner för att säkerställa god kundupplevelseKvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett intresse för att arbeta i digitala miljöer. Du trivs med att ta ansvar och har en god förmåga att hantera tekniska utmaningar samtidigt som du levererar bra kundservice. Du har ett öga för detaljer, är flexibel och drivs av att hitta effektiva lösningar. Du tycker om att arbeta självständigt men uppskattar också att vara en del av ett team där samarbete och god kommunikation är viktiga.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
•
Minst tre år gymnasieutbildning eller motsvarande
•
Några års relevant arbetslivserfarenhet
• God teknisk systemvana
•
Goda kunskaper i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Vana att arbeta i digitala miljöer
•
Erfarenhet av kundnära service
•
Erfarenhet av ärendehanteringssystemÖvrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Lön: individuell lönesättning
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Matilda Carlsson på matilda.carlsson@kfx.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
