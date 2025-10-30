Kundsupport/ordermottagare till teknikföretag i Jönköping

Flit I Sverige AB / Kundservicejobb / Jönköping
2025-10-30


I rollen som Kundsupport/ordermottagare hos vårt kundföretag så kommer du:
Bemöta våra kunder: som kundsupport utgör du första linjen
Orderhantering: du kommer att hantera offertförfrågningar samt order och inköp för direktleverans.


Publiceringsdatum
2025-10-30

Profil
Vi letar efter dig som är social och teknikintresserad.
Du har en god affärsförståelse och är serviceinriktad.
Du har god eller mycket god datorvana.
Meriterande med erfarenheter från verkstadsindustri/mekanik eller tidigare arbetat med kundtjänst, order eller innesälj motsv.

Tjänsten är heltid och start omgående
Rekryteringsarbetet sker löpande så är du intresserad, ring mig redan idag!
Frågor om tjänsten besvaras av Erik Kylberg Flit AB, 0768-646000, erik@flit.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flit i Sverige AB (org.nr 556772-0163), http://flit.se

Arbetsplats
Flit

Kontakt
Erik
erik@flit.se
+46768646000

Jobbnummer
9582464

