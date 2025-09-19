Kundsupport Med Säljfokus, En Brygga In I Framtidens Affärer - Trelleborg S
Find By Anna AB / Kundservicejobb / Värnamo Visa alla kundservicejobb i Värnamo
2025-09-19
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Find By Anna AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Trelleborgs djupa expertis inom material och applikationer tillsammans med tidiga marknadsinsikter gör koncernen till en världsledande aktör inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi erbjuder en unik portfölj som täcker ett brett spektrum av applikationer - även de mest komplexa. Under 2024 uppgick Trelleborgkoncernens försäljning till cirka 34 miljarder kronor och hade verksamhet i ett 40-tal länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Medical Solutions och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgsaktien har varit noterad på börsen sedan 1964 och handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Läs mer på www.trelleborg.com.
Hos Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB får du chansen att växa, både i rollen och i organisationen. Vi söker nu dig som vill ta klivet in i en spännande hybridroll, där du får grunden i vår kundsupport och med tiden har möjlighet att ta steg vidare mot försäljning. Här blir du en viktig del i vår nordiska säljorganisation och kan på sikt, för rätt person, få ta ett växande ansvar för befintliga kunder och affärer. Det här är en unik möjlighet för dig som vill kombinera service, struktur och problemlösning - med chans att utvecklas vidare inom sälj.
I rollen som KUNDSUPPORT med säljfokus blir du navet mellan våra kunder och vår försäljningsorganisation - den som får vardagen att snurra och affärerna att växa. Du tillhör både kundsupportteamet och säljteamet, vilket ger dig det bästa av två världar: tryggheten i ett erfaret supportgäng och energin i ett affärsdrivet säljteam.
I vardagen ansvarar du för hela orderflödet, från att registrera och följa upp beställningar till att säkerställa leveranser, uppdatera avtal och skicka ut korrekta offerter. Du har tät kontakt med kunderna och ger snabb, professionell support - samtidigt som du håller ihop dialogen internt med kollegor inom logistik, produktion och utveckling.
Parallellt bygger du successivt upp din förståelse för vår affär. Du följer med säljarna ut på kundbesök runt om i Sverige och får möta allt från välkända industriföretag till mindre nischade aktörer. Ganska snart kan du även få ta ansvar för några av våra befintliga kunder och utveckla samarbetet med dem. Här får du vara med och analysera behov, hitta tekniska lösningar och skapa affärer - sida vid sida med både kunden och våra specialister.
För rätt person kan rollen med tiden växa och på sikt innebära att du tar ett större eget kundansvar och bygger upp en egen portfölj. Här får du alltså chansen att börja i kärnan av verksamheten, lära dig den på djupet och sedan forma din egen väg vidare.
Du blir en del av ett team där vi hjälper varandra, delar erfarenheter och har kul tillsammans - i en miljö som kombinerar det lokala engagemanget i Värnamo med den globala kraften från Trelleborg Industrial Solutions. Här möts närhet och möjligheter - du får arbeta med unika produkter, långsiktiga kundrelationer och komplexa lösningar i en kultur som präglas av omtanke, kvalitet och vilja att utvecklas. Hos oss får du lära dig verksamheten på riktigt, växa i din roll och forma din egen väg framåt!
DIN PROFIL
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och en nyfikenhet på hur saker hänger ihop och som vill förstå kundens affär på djupet. Du har en relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet och känner dig trygg i både svenska och engelska. Som person är du positiv, engagerad och orädd inför nya utmaningar. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där du får ta ansvar, lösa problem och driva saker framåt tillsammans med andra. Du gillar att skapa struktur, ser helheten och bidrar med energi i teamet. Erfarenhet av industri, bygg eller tillverkande verksamhet är meriterande, liksom kunskap i affärssystem. Viktigast är dock att du har rätt driv och vilja att utvecklas - vi satsar gärna på dig som vill växa in i rollen och vidare i organisationen!
Välkommen med din ansökan!
KONTAKT
I denna rekrytering samarbetar Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB med FindMood. Du ansöker till tjänsten med CV och personligt brev på www.findmood.se.
Ansvarig rekryterare är Sanna Thituson, hör gärna av dig med frågor under processens gång till sanna@findmood.seel
ler 070-23 63 925. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Find By Anna AB
(org.nr 559236-6453) Arbetsplats
FindMood Jobbnummer
9518128