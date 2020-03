Kundservicestjärna till ST1 i Sundbyberg - Cronwik Consulting AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Cronwik Consulting AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-03-10Nu har du chansen att bli en del av det fantastiska gäng som jobbar med att ge ST1s kunder den bästa kundservicen!ST1 har ett trevligt modernt kontor i Sundbyberg nära allmänna kommunikationer. Läs mer nedan och ansök redan idag så ser vi framemot att träffa dig!Om digDu har minst gymnasieutbildning och du har minst 1 år av tidigare erfarenhet av en kundserviceroll . Vi ser gärna att du har systemvana och vi vill att du ska vara bekväm i Microsoft Officepaketets program. Du ska ha ett starkt driv och nyfikenhet av att vilja ge kunderna en kundupplevelse över förväntan och är van vid att ha tydliga mål. Att du sedan brinner för att utveckla och förbättra verksamheten ser vi som en viktig del i rollen2020-03-10I denna roll som kundservicemedarbetare kommer du att arbeta med inkommande samtal, chat och e-post. Ärendena rör till exempel fakturafrågor, drivmedelsfrågor och eller felanmälningar. St1s kunder som du hjälper är i första hand privatpersoner. Tjänsten passar dig som trivs med att hålla en hög servicenivå, jobba mot tydliga mål samt ge kundanpassade lösningar utifrån olika behov. Du gillar att arbeta med försäljning som en naturlig del av arbetet. Positiv och öppen organisation för förändring och utveckling uppmuntras. Du blir en del i stort gäng inom kundservice som brinner för att ge grym kundupplevelse i varje kontakt!Denna tjänst är till att börja med en konsultanställning via Cronwik på heltid tillsvidare men där det finns möjligheter att kunna bli övertagen av uppdragsgivaren i framtiden. ST1 erbjuder mycket goda utvecklingsmöjlighet både inom kundservice men även inom övriga bolaget. Cronwik har redan ett flertal kundservicekonsulter hos ST1 som har jobbat länge och trivs bra!Du har en dedikerad konsultchef som finns till för dig i frågor och kompetensutveckling. Våra konsulter är mycket nöjda att vara Cronwikare så vi blir gärna fler och växer tillsammans med digBra fast individuell månadslön och 25 dagars semester. Förutom konkurrenskraftig fast månadslön får du friskvårdsbidrag på 400kr/mån, tjänstepension enligt ITP via Avanza, tjänstegrupplivförsäkring och olycksfallsförsäkring samt bidrag för ev terminalglasögon.Om ST1St1 är en av de stora aktörerna på drivmedelsmarknaden. De etablerade sitt koncept år 2004 och har sedan dess växt och tagit alltfler marknadsandelar, samtidigt som de i dagsläget sysselsätter ca 2000 personer. Företagets målsättning är att bli det mest CO2-medvetna företaget i branschen och på ett kontrollerbart sätt avveckla fossila bränslen.Om CronwikCronWik startades 2014 av personer som själva har arbetat inom kundservice och operativa serviceorganisationer i sammanlagt mer än 25 års tid. Vi har innehaft roller i både stora börsnoterade bolag samt mindre tillväxtbolag och har under åren rekryterat mer än 400 personer. Detta har gjort att vi samlat på oss många erfarenheter om vilka typer av kandidater som presterar bäst i olika kundservice- och säljmiljöer. Cronwik är ett privatägt aktiebolag och omsatte 2018 ca 12 miljoner kronor. Kontor finns i Stockholm och Landskrona. www.cronwik.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-03-31Cronwik Consulting AB5141346