Kundservicemedarbetare vid behov till Victoriahem
Adecco Sweden Aktiebolag / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
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Är du en driven, kommunikativ och självgående person som söker en utvecklande roll inom fastighetsbranschen? Vi söker studenter som vill arbeta som kundservicemedarbetare hos Victoriahem!Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare hos Victoriahem får du en unik inblick i fastighetsbranschen och blir en central del av vårt kundserviceteam, där vi alltid sätter våra hyresgäster i fokus!
Du spelar en nyckelroll i att skapa en positiv upplevelse för våra hyresgäster. Med telefon och mail som dina främsta arbetsverktyg ser du till att varje kund får snabb, professionell och högkvalitativ service. Du är skicklig på att hantera olika typer av frågor och utmaningar med ett lösningsorienterat och effektivt arbetssätt.
Du blir en del av ett engagerat team, där samarbete och serviceanda genomsyrar vår vardag. Tillsammans med dina kollegor arbetar du i en öppen och modern kontorsmiljö, där vi alltid strävar efter att ge den bästa möjliga servicen till våra hyresgäster.
I din roll kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Hjälpa kunder att lösa olika ärenden via telefon och mail
Hantera felanmälningar och säkerställa smidig hantering av ärenden
Utföra administrativa uppgifter kopplade till förvaltningen
Bidra till en hög kundnöjdhet genom ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Vi ser att du är flexibel och även kan arbeta på uthyrningssupporten där du aktivt ringer upp nya kunder som anmält intresse av att bli kontaktade med målet att skapa förtroende och guida dem i uthyrningsrelaterade frågor.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco med start omgående. Arbetstiderna är flexibelt förlagda måndag-söndag och du arbetar vid behov.
Om dig
Vi söker dig som är driven, målinriktad, serviceminded och är ute efter ett långsiktigt deltidsarbete. Du kan arbeta minst två dagar/veckan och är tillgänglig att arbeta heltid under julen och sommaren.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god kommunikationsförmåga, vara lösningsfokuserad och prestigelös. Som person är du uppmärksam och tillmötesgående med känsla för detaljer som gör skillnad för kundens upplevelse. Studerar du en fastighetsinriktad utbildning är detta meriterande.
Vi ser att du har en förmåga att bygga relationer och skapa förtroende – både med våra hyresgäster och dina kollegor!
Viktigt för tjänsten är:
Du har arbetslivserfarenhet av kundservice eller försäljning via telefon
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både i tal och skrift
Du är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Du har minst tre terminer kvar på din nuvarande utbildning
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Victoriahem
Läs mer om oss som arbetsgivare och bolag på vår https://www.victoriahem.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Victoria Johansson via victoria.johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Norra Neptunigatan 42 Kontakt
National Recruiter
Victoria Johansson victoria.johansson@adecco.se Jobbnummer
10011270