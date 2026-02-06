Kundservicemedarbetare, timanställning, till Skånetrafikens kundservice
Region Skåne, Skånetrafiken / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-02-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånetrafiken i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bli en del av Sveriges bästa kundservice? Söker du efter en ny utmaning och har stort intresse för service och kundbemötande? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med härliga kollegor, fin sammanhållning, arbetsglädje och gemenskap. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
Se gärna vår film och upplev hur människor och platser binds samman varje dag. https://www.youtube.com/watch?v=fU7KTTGHYjg Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Nu söker vi timanställda till vår kundservice med placering i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Lund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att informera och guida våra kunder om Skånetrafikens tjänster, produkter, priser och resevillkor samt försäljning av våra olika produkter. Vi möter våra kunder över disk, via telefon, i chatt och ute på event. Du hjälper även kunder i digitala kanaler, så som Skånetrafikens applikation och hemsida. Som kundservicemedarbetare är du vår främsta representant och ambassadör ut mot våra kunder.
Som ny hos oss inleds din anställning med en gedigen introduktion och utbildning av kunniga handledare och kollegor. Introduktionen pågår just nu under fyra veckor. Introduktionen sker på respektive enhet. Vi är måna om att ge dig en gedigen introduktion för bästa förutsättningarna för att du ska känna dig trygg i din roll som kundtjänstmedarbetare.
Våra öppettider är vardagar klockan 06:00-21:00 och helger klockan 08:00-20:00. Arbetstiderna är förlagda mellan 05:50-21:05. Vår kundservice har öppet alla årets dagar.
Tjänsten avser timanställning vid behov och arbete vid övriga kundserviceenheter kan förekomma.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en fullständig gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Därtill är det meriterande om du har ytterligare språkkunskaper, exempelvis danska. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet från servicebranschen, gärna inom kundservice där kundbemötande är del i arbetet, eller från liknande arbete.
Vi söker dig som har ett stort intresse för kollektivtrafik och med förmågan att vända en missnöjd kund till en nöjd kund. Eftersom vi möter Skånetrafikens kunder över flera olika kanaler behöver du en ha god kännedom om vad olika kundkanaler kräver av dig som kundservicemedarbetare. Vidare tror vi att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt, flexibelt och ta egna initiativ när situationen kräver det. Vi ser gärna att du uppskattar variation i ditt arbete och att du tycker det är roligt att vara ute och representera Skånetrafiken i olika sammanhang samt vid behov arbeta på alla våra kundcenter i Skåne. Du ska kunna leva och vara en god ambassadör för våra värderingar: Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304502". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånetrafiken Kontakt
Alexander Frick, Tf Enhetschef Kundservice Öster alexander.frick@skanetrafiken.se Jobbnummer
9726686