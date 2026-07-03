Kundservicemedarbetare till Ziklo Bank
Amendo Konsult & Rekrytering AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-07-03
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Arbetsbeskrivning För Ziklo Banks räkning söker vi nu engagerade kundservicemedarbetare med erfarenhet av service och kundkontakt som brinner för att uppnå en hög kundnöjdhet. Kanske är du nyexaminerad och söker dig mot bankvärlden, eller har erfarenhet av kundservice och letar efter din nästa utmaning? Du kommer att ingå i ett team av dedikerade och kunniga kollegor som gemensamt strävar mot att uppnå goda resultat. Tjänsten inleds med en introduktion för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att uppnå framgång inom din roll. Vi söker dig som är ansvarstagande, ödmjuk, och noggrann. Likaså är det viktigt att du är en lagspelare som är engagerad i ditt arbete. Arbetstiderna är förlagda dagtid, vardagar. Tillträde för tjänsten är 12 augusti. Som konsult blir du anställd av Amendo och uthyrd till vår kund.
Arbetsuppgifter - Vara behjälplig och ge bästa möjliga service i samtal över telefon med företagets kunder, partners och återförsäljare - Administrativa uppgifter gällande kundärenden - Hantera olika ärenden som fakturafrågor, bilfinansiering och krediter till vägledning i app och digitala plånböcker - Skapa ett mervärde för kunderna genom att erbjuda tilläggstjänster för att leverera ännu bättre upplevelse och service
Kvalifikationer och egenskaper Vi söker dig som: - Har en avslutad gymnasial utbildning - Har obehindrade språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift - Har goda kunskaper inom MS Officepaketet - Har tidigare erfarenhet av en serviceinriktad roll med fördel inom kundtjänst
Du är självgående i ditt arbete samtidigt som du är en lagspelare samt vill bidra till att sprida bra energi och motiveras av att arbeta i en målinriktad verksamhet. Som person är du empatisk, positiv, flexibel och respektfull i ditt bemötande mot såväl kunder som kollegor.
Det är meriterande om: - Du har erfarenhet inom försäljning - Du har erfarenheter av att jobba med service kopplat till finansiella produkter och tjänster - Du har en avslutad eftergymnasial utbildning kopplad till ekonomi Om Ziklo
Ziklo Bank är ett techbolag med banklicens vars verksamhet präglas av mobilitet och hållbarhet. Vi har en historia av att hjälpa miljontals svenskar samt företag att uppnå friheten att röra sig. Vi erbjuder ett brett utbud av finansierings- och betaltjänster tillsammans med våra samarbetspartners.
Ziklo Bank är hela Sveriges mobilitetsbank som accelererar omställningen till smartare resor och transporter. Våra innovativa bank- och betaltjänster gör övergången till framtidens mobilitet så snabb och enkel som möjligt. Genom att styra våra erbjudanden i rätt riktning hjälper vi våra kunder att växla över till renare fordon och nya transportsätt. Ziklos roll är att göra det möjligt för fler att köra eldrivna bilar och lastbilar, men också att erbjuda fler alternativ som bilpooler, kollektivtrafik och mixad mobilitet för kortare resor.
Vi bryr oss om våra anställda och därför är en hälsosam och drogfri arbetsplats viktigt för oss. Drogtest förekommer vid nyanställning då vi värnar om att alla våra anställda har ett gott och drogfritt arbetsliv.
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får en trygg, hållbar och kompetensdriven arbetsgivare med ett välkänt varumärke där vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och personalförmåner. Du tilldelas även en branschkunnig Talent Consultant Manager på Amendo som du som konsult alltid kan vända dig till. Vidare ser vi också till att du får en såväl spännande som långsiktig utveckling i din konsultroll.
Som konsult hos oss på Amendo får du tillgång till vår förmånsportal Benify. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag, men även ta del av såväl deals som rabatter på tjänster och varor som vi tror skapar mervärde i livet - såsom hjälp i hemmet, träningsaktiviteter och upplevelser. Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och konsultuthyrning med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå med verksamhet i hela Sverige. Följ oss gärna på Linkedin, Instagram, Facebook och TikTok!
Amendo är en del av Amendo Group och har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. Tillsammans med våra systerbolag Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech utvecklar vi världen med kompetens, idag och i framtiden. Frågor och kontakt Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Amendos Talent Recruitment and Business Manager Lina Johansson på lina.johansson@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3936385-2085700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Konsult & Rekrytering AB
(org.nr 556616-8687), https://jobb.amendo.se
Sankt Eriksgatan 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Amendo Jobbnummer
9992207