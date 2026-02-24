Kundservicemedarbetare till världsledande svenskt fintechbolag!
Teleperformance Nordic AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teleperformance Nordic AB i Stockholm
, Solna
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Kundservicemedarbetare till världsledande svenskt fintechbolag - Stockholm
Vill du jobba i en snabbväxande bransch där teknik möter kundupplevelse? Nu söker vi flera kundservicemedarbetare till ett uppdrag hos ett världsledande svenskt fintechbolag, med placering på vårt kontor i Stockholm.
Detta är en ordinarie heltidsanställning (100 %).
Om rollen
I rollen arbetar du med inkommande kundkontakter och hjälper privatpersoner med frågor kopplade till betalningar och digitala tjänster, såsom:
Betalningar och transaktioner Fakturafrågor Konto- och säkerhetsrelaterade ärenden App- och inloggningssupport Allmän kundsupport och vägledning
Du analyserar kundens situation och guidar dem till en lösning på ett tydligt, professionellt och förtroendeingivande sätt.
Rollen passar dig som gillar att kombinera service, problemlösning och struktur - och som vill arbeta i en modern och digital miljö.
Arbetstider
Måndag-fredag: 08:00-20:00 Lördag-söndag: 08:00-17:00
(Arbetet är schemalagt inom våra öppettider, exempelvis 08:00-17:00)
Det här erbjuder vi dig
Ingångslön för tjänsten är cirka 21 000 kr per månad, exklusive eventuella OB-tillägg Betald utbildning - vi ser till att du känner dig trygg från start Lön och villkor enligt kollektivavtal Ordinarie heltidsanställning (100 %) 6 månaders provanställning med övergång till tillsvidareanställning Friskvårdsbidrag En positiv och energifylld arbetsplats Utvecklingsmöjligheter inom TP Nordic - både nationellt och internationellt
Vem är du?
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för service och kundbemötande
Är trygg i samtal och kan förklara komplex information på ett enkelt sätt
Är strukturerad och noggrann
Har god digital vana och trivs i systemmiljö
Talar och skriver flytande svenska och har god engelska
Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i ett team där samarbete är nyckeln till framgång.
Att jobba på TP Nordic
Hos oss möts du av en inkluderande kultur där engagemang, professionalism och utveckling står i fokus. Vi arbetar nära våra kunder och bygger långsiktiga samarbeten - och vi gör det tillsammans.
Viktig information om rekryteringsprocessen
Efter att du skickat in din ansökan får du tillgång till en digital intervju med chat-roboten Hubert, som tar cirka 10-15 minuter. Vi rekommenderar att du genomför intervjun inom 48 timmar för att processen ska gå smidigt.
Läs gärna denna artikel innan intervjun för tips och förberedelser: https://my.hubert.ai/advice-before-hubert-interview/sv-se
Syftet med Hubert-intervjun är att ge alla kandidater samma möjlighet att berätta om sig själva och att säkerställa en rättvis och inkluderande rekryteringsprocess.
Efter detta blir du kontaktad av en av våra rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7283707-1859566". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Teleperformance Nordic AB
(org.nr 556325-8838), https://career.teleperformancecareer.com
Råsundavägen 2 (visa karta
)
169 67 SOLNA Arbetsplats
Teleperformance Nordic Jobbnummer
9761579