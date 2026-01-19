Kundservicemedarbetare till vår kund i Umeå
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Kundservicejobb / Umeå Visa alla kundservicejobb i Umeå
2026-01-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) - vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i "bättre-framtids-branschen". Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Vi söker nu fler kundtjänstmedarbetare till vår kund i centrala Umeå. Du kommer ingå i ett glatt gäng som har ett genuint intresse för service samtidigt som du befinner dig i en utvecklande och lärande miljö. Du svarar på inkommande samtal, epost, chatt och hjälper kunden i olika typer av ärenden gällande fakturor och allmänna avtalsfrågor. Kundtjänsten ansvarar även för att hjälpa kunder med teknisk felsökning gällande internet och telefoni.
Vi erbjuder en heltidstjänst där arbetstiderna är förlagda dagtid mellan kl09.00-18.00 och var tredje helg mellan kl10.00-14.00. Planerad start för tjänsten är så snart som möjligt. Tjänsten riktar sig till dig som är i början av din karriär och vill bygga ditt CV med bra erfarenheter. Hos oss kommer du att erbjudas ett spännande och varierande jobb i en engagerande miljö där du och dina kollegor varje dag utvecklas tillsammans.Profil
För att lyckas i denna roll tror vi att du som person är serviceinriktad och gillar social kontakt med kunder. Du är en problemlösare som håller en positiv inställning och bemöter företagets kunder professionellt. Vi söker dig som gillar att arbeta i team och kan dela med dig av kunskap till andra. Vidare är du ansvarstagande och ser en utmaning i att överträffa kundens förväntningar. Tidigare erfarenheter inom servicebranschen är meriterande men inget krav.Så ansöker du
För mer information är du varmt välkommen att kontakta Andreas Christiansen på 073 351 27 57. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök därför snarast möjligt men senast 16:e februari via www.clockworkpeople.se. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17808". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Umeå AB Kontakt
Andreas Christiansen andreas.christiansen@clwork.se Jobbnummer
9692396