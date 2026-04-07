Kundservicemedarbetare till Vallmo i Visby
Vallmo Invest AB / Kundservicejobb / Gotland Visa alla kundservicejobb i Gotland
2026-04-07
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallmo Invest AB i Gotland
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vallmo växer - vill du vara med?
Vallmo är ett växande servicebolag som arbetar i skärningspunkten mellan fastigheter, teknik och samhällsservice. Våra uppdragsgivare finns över hela Sverige och ställer höga krav på kvalitet, struktur och professionalism.
Nu söker vi fler kollegor som vill vara med och utveckla nästa steg i vår verksamhet.
Om rollen
Hos oss arbetar du i en central funktion där du hanterar inkommande ärenden, koordinerar insatser och säkerställer att rätt åtgärd sker i rätt tid.
Arbetet innebär daglig kontakt med kunder, samarbetspartners och olika verksamheter runt om i landet. Rollen kräver god struktur, servicekänsla och förmågan att fatta beslut.
Du blir en viktig del i de flöden som skapar trygghet, ordning och fungerande service för både organisationer och människor.
Vem vi söker
Vi värdesätter inställning, ansvarstagande och driv högre än specifik erfarenhet.
Du trivs i en miljö där mycket händer, där kvalitet och bemötande är avgörande och där varje medarbetare bidrar till helheten.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
* serviceinriktad och lösningsorienterad
* strukturerad och trygg i att prioritera
* bekväm med digitala system och arbetssätt
* nyfiken på att utvecklas tillsammans med ett växande företag
Att arbeta hos Vallmo
Hos Vallmo blir du en del av ett bolag i stark utveckling. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och bygger långsiktiga lösningar som skapar värde - varje dag, dygnet runt.
Vi är stolta över att vara ett växande företag och vi vill fortsätter att expandera med starkt fokus på kvalitet.
Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka, utvecklas och bidra till en verksamhet som gör verklig skillnad.
Välkommen med din ansökan.
Intervjuer sker löpande. Har du inte hört något från oss inom två veckor har vi gått vidare med andra sökanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: jobb@vallmo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Visby". Arbetsgivare Vallmo Invest AB
(org.nr 559378-1585) Arbetsplats
Visby Jobbnummer
9840140