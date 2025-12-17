Kundservicemedarbetare till Synsam Group (Frösön, Östersund)
2025-12-17
Vill du vara med och göra skillnad? Hos oss på Synsam är kunden nummer 1, och vi söker nu flera passionerade och drivna personer som brinner för service. Om du vill bidra till en kundupplevelse utöver det vanliga, då är det dig vi söker!
Ditt uppdrag - skapa service i världsklass! Ditt ansvarsområde innefattar:
Sträva efter ständig förbättring och utveckling genom att aktivt identifiera områden som kan påverka kundupplevelsen - du är med och gör skillnad varje dag!
Ta ägandeskap och ansvar för alla ärenden i våra olika kanaler. Du är den som ser till att varje kund får den uppmärksamhet och service de förtjänar.
Hantera och lösa kundärenden professionellt och effektivt vid första kontakten. Om något är svårt att lösa direkt, är det ditt ansvar att se till att kunden känner sig trygg och kan räkna med att få vägledning tills ärendet är löst.
Arbeta med ett varierat kundflöde från abonnemangsfrågor till att boka synundersökning via telefon och e-post. Du får möjlighet att växa i din roll genom att bemästra alla de system som gör arbetet både effektivt och spännande.
Bli en viktig länk mellan kund och Synsam, där du spelar en nyckelroll i att skapa en positiv och långsiktig relation genom att alltid ha kunden nummer 1.
Ta ansvar för att vara kommunikativ och kvalitetsmedveten, samtidigt som du hanterar arbetet i högt tempo och arbetar mot uppsatta mål.
Är det dig vi söker? Vi letar efter en driven och engagerad person som brinner för att skapa framgångsrika kundrelationer. Vi tror att du:
Du vet hur man skapar förtroende med ord. Talar flytande svenska och känner dig trygg i att förstå norska, i tal och skrift.
Är resultatinriktad och älskar att sätta upp mål - och överträffa dem!
Känner dig bekväm med att sitta i många olika system samtidigt och du tycker att teknik är kul.
Är en person med en positiv attityd och en förmåga att se lösningar där andra ser hinder.
Erfarenhet från service och/eller kundtjänst är meriterande
Som person ser vi att du har ett starkt inre driv och att ge bästa möjliga service är det viktigaste för dig. Du är nyfiken och vill lära dig mer och känner ansvar för att lösa kundens ärende. För att trivas i rollen ser vi att du både ger och får energi i samspel med andra människor och du är en utpräglad lagspelare. Du har en självsäkerhet blandat med ödmjukhet och flexibilitet som gör att du kan fatta beslut som blir bra för alla berörda parter. Vidare har du förmågan att tänka utanför boxen och en inneboende detektiv som älskar att reda ut ärenden och fakturor. Inte minst är du kommunikativ och kvalitetsmedveten och van att arbeta i ett högt tempo med uppsatta mål.
Vi ser det även som naturligt att du delar och är en stark ambassadör för Synsam Groups värderingar - för oss är kunden alltid nr 1, vi är innovativa och vi tar ansvar. Detta kan innebära att du även vid behov hjälper våra kunder i de övriga nordiska länder som vi verkar inom - vi är ett bolag!
Mer om tjänsten Tjänsten är på heltid, måndag-fredag mellan 08.15-18.00 och man jobbar 08.15-17.00 alt. 09.15-18.00 i ett rullande schema. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Urval kommer att ske efter årsskiftet och startdatum för tjänsten och utbildningsstart i grupp kommer att ske i början av mars. Vi har kollektivavtal och erbjuder en fast lön samt friskvårdsbidrag och fina personalrabatter.
Om arbetsplatsen Sedan sommaren 2023 har vi vår kundserviceavdelning på Frösön, i vårt toppmoderna produktions och innovationscenter. Vi är ett härligt sammansvetsat gäng som tillsammans formar vår gemensamma arbetsplats och skapar våra egna traditioner. Tillsammans är allt möjligt! Vi är i spridda åldrar med olika bakgrunder och tror på en jämn könsfördelning och ett mångkulturellt team. På Synsam värdesätter vi våra medarbetares utveckling och strävar efter att ge dem möjligheter att växa över tid. Vi har ett långsiktigt perspektiv på vår personal - och vi hoppas att du delar den inställningen!
Om rekryteringsprocessen I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidat. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Ersättning
