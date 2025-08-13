Kundservicemedarbetare till Stockholm City
Andara Group AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med kundservice i hjärtat av Stockholm och vara företagets röst ut mot våra kunder? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad person till rollen som kundservicemedarbetare i Stockholm City!
Kundservicejobb i Stockholm City - En central roll med kundkontaktI denna roll blir du en viktig del av vårt team som varje dag arbetar med att ge bästa möjliga kundupplevelse. Du bemöter våra kunder professionellt och lösningsorienterat via telefon, mejl och chatt. Vi erbjuder dig en utvecklande tjänst där du får möjlighet att växa inom kundservice och administration.
Arbetsuppgifter - Kundtjänst och administrativ support Ge kundservice och svara på frågor via telefon, mejl och chatt
Hantera och registrera inkommande ärenden i våra system
Stötta kollegor och arbeta i nära samarbete med andra avdelningar
Bidra till ett välfungerande kontor och en trivsam arbetsmiljö
Föra löpande kommunikation med kunder och återkoppla vid behov
Delta i förbättring av rutiner och kundresan tillsammans med teamet
Vem är du? Serviceinriktad och strukturerad kundservicemedarbetare Du har tidigare erfarenhet av kundservice eller liknande roll
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Du är lösningsorienterad, positiv och har ett professionellt bemötande
Du är strukturerad och gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter
Du är en lagspelare som ser värdet i gott samarbete med kollegor
Du har god datorvana och trivs i en modern, digital arbetsmiljö
Vi erbjuder - Kundservice på attraktiv adress i Stockholm City Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Centrala Stockholm, nära kommunikationer
Anställningsform: Tillsvidare eller visstidsanställning
Ansökan och kontakt - Kundservicemedarbetare Stockholm City
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Ellinore.pereira@andaragroup.se
Ta chansen att bli en del av vårt kundserviceteam i Stockholm City! Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9456596