Kundservicemedarbetare till S:t Eriks i Göteborg - Your Talent AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Your Talent AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2020-08-22S:t Eriks Gruppen utvecklar, tillverkar, säljer och levererar Mark-, Tak- och VA-system samt naturstensprodukter till entreprenörer och återförsäljare på den nordiska marknaden. Vi är ca 500 medarbetare vid fabriker och kontor över hela Sverige från Staffanstorp i söder till Piteå i norr. Bolaget har en årsomsättning på drygt 1 miljard. För mer information välkommen till www.steriks.se S:t Eriks är ett helägt dotterbolag i Volati sedan hösten 2018. Volati är en svensk industrigrupp som idag äger drygt 40 bolag med verksamhet i 16 länder som genererar en årsomsättning på 7 miljarder.Brinner du för kundservice?Vi söker dig som brinner för kundservice och som vill vara med på vår resa för att nå våra uppsatta mål. Vi erbjuder ett varierande och stimulerande arbete med trevliga kollegor och många kontaktytor.ARBETSBESKRIVNINGSom kundservicemedarbetare kommer du att arbeta med och ge service till b2b-kunder, samarbetspartners och återförsäljare. Din roll innebär bl.a. offerthantering, ordermottagning och logistikplanering såsom bokning av transporter och frakter. Du kommer även att vara support för den interna organisationen med säljare, planering, inköp och logistik i olika ärenden. Du arbetar hela tiden mot att ge kunden den bästa möjliga servicen. Arbetet kommer även att innebära att du tillsammans med teamet är delaktig i olika förbättringsprojekt. Du ingår i en kundserviceorganisation med ca 20 medarbetare varav 6 medarbetare finns i kundserviceteamet i Hjällbo. Du har ett nära samarbete med bolagets produktionsanläggningar runt om i Sverige. Tjänsten är placerad på kontoret i Hjällbo, Göteborg och du rapporterar till Kundservicechef.KVALIFIKATIONER OCH PERSONLIGA EGENSKAPERVi söker dig som har erfarenhet av en liknande roll i ett produktbolag och du tycker om att arbeta i ett högt tempo med många inkommande samtal per telefon, orderhantering, frakter och övrig logistikadministration. Du har goda IT-kunskaper, erfarenhet av affärssystemet Jeeves är en fördel, och behärskar flytande svenska i tal och skrift. Du har en teknisk förståelse och är intresserad och nyfiken på att lära dig våra olika produkter.Du är en lagspelare som är beredd att ge det lilla extra i varje kunddialog. Du är positiv med god kommunikativ förmåga. Vidare är du driven, självständig och fokuserad med ett stort engagemang för ditt arbete.Du har erfarenhet av att arbeta med många inkommande samtal, orderhantering, frakter och övrig logistikadministration och har en mycket god känsla för service och försäljning. Du har goda IT-kunskaper, erfarenhet av Jeeves är en fördel, och behärskar flytande svenska i tal och skrift. Du har en teknisk förståelse och är intresserad och nyfiken på att lära dig våra olika produkter.VI ERBJUDERVi har ett starkt varumärke och starka kundrelationer sedan århundraden. Vi erbjuder en varierande roll i en flexibel organisation med korta beslutsvägar där du får möjligheten att utvecklas tillsammans med trevliga och duktiga kollegor. Som nyanställd erbjuds du en grundlig introduktion med både teoretiska och praktiska moment.ANSÖKANVi samarbetar med rekryteringsbolaget Your Talent i denna rekrytering, ansök på www.yourtalent.se För ytterligare information vänligen kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg johan.sjoberg@yourtalent.se Vi arbetar med löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt!Varaktighet, arbetstid2020-08-22Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Your Talent AB5329766