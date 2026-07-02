Kundservicemedarbetare till spännande uppdrag i Stockholm hösten 2026
KFX HR-partner Skandinavien AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Brinner du för att ge förstklassig service och motiveras av att hitta lösningar som gör kunder nöjda? Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik och där du får kombinera problemlösning med relationsbyggande? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad kundservicemedarbetare till ett spännande uppdrag hos vår kund. Här blir du en viktig del av ett sammansvetsat kundserviceteam där din insats har stor betydelse – både för kunderna och verksamheten.
Som en central del av teamet blir du länken mellan företaget och dess kunder. Du har daglig kontakt med både kunder och interna kollegor för att säkerställa smidiga processer och leverera service i toppklass.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare blir du en viktig del av verksamheten och arbetar för att skapa positiva kundupplevelser i varje kontakt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att du:
Hjälper kunder via telefon, mejl och chatt med frågor, vägledning och problemlösning på ett professionellt och engagerat sätt
Följer upp kundärenden för att säkerställa att varje kund får snabb återkoppling och en smidig upplevelse från start till mål
Registrerar, dokumenterar och administrerar ärenden med hög kvalitet och noggrannhet
Samarbetar nära kollegor och andra avdelningar för att tillsammans hitta effektiva lösningar och skapa bästa möjliga kundupplevelse
Bidrar med idéer och initiativ som utvecklar arbetssätt, förbättrar processer och stärker kundservicen
Arbetar enligt företagets rutiner och kvalitetskrav för att säkerställa en hög servicenivå i varje kundkontaktKvalifikationer
Vi söker dig som brinner för service och tycker om att skapa goda kundrelationer. Du är en person som ser möjligheter, gillar att lösa problem och trivs i en roll där du får ta ansvar och göra skillnad.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av kundservice, kundsupport eller liknande serviceroller där du haft daglig kontakt med kunder
Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift och kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter mottagare och situation
Är lösningsorienterad, prestigelös och trivs i ett högt tempo där arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag
Har ett genuint engagemang för service och motiveras av att skapa positiva kundupplevelser
Är strukturerad, noggrann och har lätt för att prioritera och administrera flera ärenden samtidigt
Trivs med att samarbeta i team, men är också självgående, initiativrik och tar ansvar för ditt eget arbeteÖvrig information
Tillträde: Hösten 2026, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Lön: Individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Plats: Storstockholm
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Elin Kjellin på elin.kjellin@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
#LPA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011280-2083312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143), https://kfx.teamtailor.com
Karlavägen 96 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9990222