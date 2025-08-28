Kundservicemedarbetare till Second Line hos ledande Drivmedelsbolag!
2025-08-28
Vill du jobba i en kommunikativ roll med nära kontakt med företagskunder med kortfrågor. Vi söker dig som är en serviceinriktad lagspelare, vågar ta plats och motiveras av att komma med egna initiativ och idéer. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för kunds räkning en driven och serviceinriktad kundservicemedarbetare. Vår kund är en känd aktör inom Drivmedelsbranschen med stationer runt om i Sverige, vars målsättning är att bli det mest CO2-medvetna Drivmedelsföretaget i branschen med fokus på att avveckla fossila bränslen. Vår kund står inför en spännande utvecklingsresa som du kommer ta del av!
Du kommer du att ingå i ett härligt och sammansvetsat team om 5 kollegor som hanterar företagskunder. Tillsammans kommer ni sitta i öppet landskap med övriga team på Kundserviceavdelningen. Kontoret har moderna och ljusa lokaler som ligger 1 minut från tvärbanan. Du erbjuds en gedigen introduktion vid start med en dedikerad buddy. På sikt finns utvecklingsmöjligheter för dig som visar framfötterna.
Viktig info
• Arbetstider: 07.50 - 16.30 (40 min lunch)
• Ej möjligt att jobba på distans
Du erbjuds en gedigen introduktion i början av tjänsten för att få bästa möjliga förutsättningar. Du kommer att både få stöttning av teamet samt din närmsta rapporterande chef.
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande supportärenden från företagskunder via telefon och mail
• Hantera frågor kring fakturor, drivmedel, konton och kort, felanmälningar samt kredithantering
• Hantera kortansökningar i vår kunds system
• Nära kontakt med angränsande team och avdelningar, bland annat sälj- , reskontra- och kreditteamet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Har relevant arbetslivserfarenhet inom service och administration
• Har god system- och datavana och en förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet av korttransaktioner och betalflöden
• Tidigare erfarenhet inom kundtjänst/support med telefonen och mail som arbetsverktyg
• Har arbetat/kunskap i CRM-system, ex. Salesforce
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ansvarstagande
• Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
