Kundservicemedarbetare till Ragn-Sells i Örebro!
2025-09-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vill du arbeta i en kundfokuserad och meningsfull roll där du blir central i företagets miljöarbete? Nu söker vi en kundservicemedarbetare som vill arbeta självständigt i en fartfylld roll mot både privat- och företagskunder, något vi tror passar dig vars hjärta klappar lite extra för service! Vänta inte med att skicka in en ansökan, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Nu söker vi en kundservicemedarbetare som kan förstärka det befintliga teamet, uppdraget sträcker sig hela året ut. Detta är ett konsultuppdrag, du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund Ragn-Sells.
I tjänsten samarbetar du med ditt team på fyra personer i en regional kundservice. Din primära uppgift kommer vara att hantera inkommande ärenden från privat - och företagskunder (via telefon, mail och webb) på ett effektivt och kundfokuserat sätt, samt säkerställa att företagets processer och riktlinjer följs. Här har du många bollar i luften och det krävs därför att du utför arbetet med struktur och noggrannhet.
Dina arbetsuppgifter
• Svara på frågor gällande fakturor, produkter, tjänster och priser
• Ta emot och registrera beställningar från kunder och generera arbetsordrar
• Vid enklare förfrågningar prissätta/ge offerter mot basprislista
• Ta emot och registrera reklamationer
• I förekommande fall skicka frågor, ordrar eller reklamationer vidare till berörda parter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad gymnasieutbildning
• Har tidigare erfarenhet av serviceinriktat eller administrativt arbete
• Behärskar det svenska och engelska språket obehindrat i tal och skrift då det krävs i kommunikationen med kunder
• Har god systemvana och kunskaper i Office-paketet
• Har B-körkort och tillgång till bil, eller en annan plan för hur du tar dig till arbetsplatsen som ligger på Tippvägen 2
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete med farligt avfall eller utbildning i ADR
• Erfarenhet av arbete med kundtjänst eller försäljning, gärna mot företagskunder
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Anpassningsbar
• Ordningsam
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, vardagar med arbetstider förlagda mellan 07:00-16:00
• Placering: Örebro
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Läs gärna mer om Ragn-Sells och deras verksamhet HÄR.
