Kundservicemedarbetare till Ragn-Sells i Borlänge!
2025-08-19
Vill du arbeta i en spännande framtidsbransch där du bidrar till ett bättre samhälle? Då kan tjänsten som kundservicemedarbetare vara din nästa karriärmöjlighet! Här kommer du vara en viktig del av Ragn-Sells fortsatta tillväxt och framgång. Sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Ragn-Sells är ett företag i framkant som vill bevisa att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Är detta en vision som även du brinner för kan det bli din perfekta arbetsplats. Med en gedigen historia och bred kompetens inom branschen erbjuds effektiva lösningar för att ta hand om och omvandla avfall till resurser.
För att ge bästa möjliga service till sina kunder utökar nu Ragn-Sells sitt team med en ytterligare kundservicemedarbetare som kommer att ha en viktig roll och ge service i världsklass. I denna roll kommer du att hantera inkommande ärenden från både privat- och företagskunder via telefon, mail och web. Merförsäljning av Ragn-Sells produkter och tjänster är en naturlig del i arbetet där du skapar mervärde för kunderna i varje interaktion.
Tjänsten är initialt ett vikariat fram till 31 augusti 2026, med goda möjligheter till förlängning eller överrekrytering.
Du erbjuds
• Arbete i en av Sveriges viktigaste branscher
• En gedigen introduktion för att få så bra verktyg som möjligt för att lyckas i rollen
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och registrera kunders beställningar samt svara på frågor om tjänster och erbjudanden
• Koordinera och hantera kundärenden via mail och telefon
• Skapa värde för kunden genom merförsäljning av Ragn-Sells produkter och tjänster
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad gymnasieutbildning
• Har god dator - och telefonvana
• Är obehindrad i tal och skrift i både svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet från en serviceinriktad roll
• Tidigare erfarenhet av arbete med farligt avfall/återvinningsbranschen
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Kommunikativ
• Självgående
• Anpassningsbar
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, inledningsvis till den 31/8-2026, men med goda chanser till förlängning eller överrekrytering
• Placering: Borlänge, då kollektivtrafiken är begränsad krävs bil för att ta sig till kontoret
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
