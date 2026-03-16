Kundservicemedarbetare till Ragn-Sells
2026-03-16
Vi söker nu en kundservicemedarbetare till Ragn-Sells! Vill du vara en del av ett företag där återvinning och miljö är i fokus? Har du tidigare erfarenhet inom kundservice och är snabblärd? Då kan du vara den vi söker!
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö som nu söker en ny kundservicemedarbetare till deras team i Malmö.
I rollen kommer du att hantera ett brett spektrum av kunder, både privatpersoner och företag, och svara på en mängd olika frågor. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Svara på frågor om fakturor, produkter, tjänster och priser
Ta emot och registrera beställningar
Ge offert och prissättning vid enklare förfrågningar
Ta emot och hantera reklamationer
Vid behov vidarebefordra frågor, beställningar eller reklamationer till rätt instans
Merförsäljning gentemot kunder
Tjänsten innebär att du blir anställd hos StudentConsulting men arbetar som konsult hos Ragn-Sells. Uppdraget är ett vikariat med start omgående och pågår fram till augusti 2027, med stora chanser till förlängning. Arbetsplatsen är belägen på Ragn-Sells kontor i Malmö.
DETTA SÖKER VI
För att passa i rollen ser vi att du är trygg, serviceinriktad och kommunikativ. Du är professionell i både tal och skrift, har förmågan att hantera stressiga situationer och kan prioritera effektivt. Samarbete är viktigt och du ser vad som behöver göras och hjälper till där det behövs. Du värdesätter att bidra till en god laganda och trivs med att skapa en positiv arbetsmiljö tillsammans med kollegor.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med kundservice, administration eller annat serviceinriktat arbete. Det är mycket meriterande om du har arbetat i liknande bransch tidigare.
God IT-vana och goda kunskaper i MS Office. Annan systemerfarenhet är meriterande.
Flytande svenska i både tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Ljusterögatan 2 (visa karta
)
211 24 MALMÖ
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com
9800924