Kundservicemedarbetare till Ragn-Sells
2026-02-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nu en kundservicemedarbetare till Ragn-Sells! Vill du vara en del av ett företag där återvinning och miljö är i fokus? Har du tidigare erfarenhet inom kundservice och är snabblärd? Då kan du vara den vi söker!
Ragn-Sells, är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö som nu söker en ny kundservicemedarbetare med start omgående.
I rollen kommer du att hantera ett brett spektrum av kunder - både privatpersoner och företag - och svara på en mängd olika frågor. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Svara på frågor om fakturor, produkter, tjänster och priser
Ta emot och registrera beställningar
Ge offert och prissättning vid enklare förfrågningar
Ta emot och hantera reklamationer
Vid behov vidarebefordra frågor, beställningar eller reklamationer till rätt instans
Merförsäljning gentemot kunder
Utöver ovan kommer du även att vara med i arbetet kring implementering av ett nytt affärssystem.
Tjänsten innebär att du blir anställd hos StudentConsulting men arbetar som konsult hos Ragn-Sells. Uppdraget är på 6 månader, men med goda möjligheter till förlängning. Arbetsplatsen är belägen i centrala Göteborg.
DETTA SÖKER VI
För att passa i rollen ser vi att du är trygg, serviceinriktad och kommunikativ. Du är professionell i både tal och skrift, har förmågan att hantera stressiga situationer och kan prioritera effektivt. Samarbete är viktigt och du ser vad som behöver göras och hjälper till där det behövs. Tidigare erfarenhet av service är meriterande, gärna inom kundservice, samt en förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Du behöver kunna jobba under sommaren för att vara aktuell för tjänsten.
Vi ser gärna att du har:
God datorvana och förmåga att arbeta i olika system
Flytande svenska i både tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
