Kundservicemedarbetare till Ragn-Sells
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-08-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en kundservicemedarbetare till Ragn-Sells! Vill du vara en del av ett företag där återvinning och miljö är i fokus? Har du tidigare erfarenhet inom kundservice och är snabblärd? Då kan du vara den vi söker!
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö som nu söker en ny kundservicemedarbetare för ett föräldravikariat med start omgående och fram till januari 2027.
I rollen kommer du att hantera ett brett spektrum av kunder, både privatpersoner och företag, och svara på en mängd olika frågor. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Svara på frågor om fakturor, produkter, tjänster och priser
• Ta emot och registrera beställningar
• Ge offert och prissättning vid enklare förfrågningar
• Ta emot och hantera reklamationer
• Vid behov vidarebefordra frågor, beställningar eller reklamationer till rätt instans
• Merförsäljning gentemot kunder
Tjänsten innebär att du blir anställd hos StudentConsulting men arbetar som konsult hos Ragn-Sells. Uppdraget är ett föräldravikariat som pågår fram till januari 2027. Arbetsplatsen är belägen på Ragn-Sells kontor i Malmö.
DETTA SÖKER VI
För att passa i rollen ser vi att du är trygg, serviceinriktad och kommunikativ. Du är professionell i både tal och skrift, har förmågan att hantera stressiga situationer och kan prioritera effektivt. Samarbete är viktigt och du ser vad som behöver göras och hjälper till där det behövs. Du värdesätter att bidra till en god laganda och trivs med att skapa en positiv arbetsmiljö tillsammans med kollegor.
Vi ser gärna att du har:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med kundservice, administration eller annat serviceinriktat arbete. Det är mycket meriterande om du har arbetat i liknande bransch tidigare.
• God IT-vana och goda kunskaper i MS Office. Annan systemerfarenhet är meriterande.
• Flytande svenska i både tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg lovisa.lindberg@studentconsulting.com Jobbnummer
9478388