Kundservicemedarbetare till Partille Energi | Heltid

2026-01-23
Vill du bli en del av Partille Energis kundserviceteam? Partille Energi är ett energibolag som har verksamhet inom fjärrvärme, elnät, elproduktion och elhandel. På marknadsavdelning arbetar kundservicemedarbetare, kundservicechef, marknadschef samt VD. Nu behöver vi förstärka vår kundservice med en inhyrd konsult för att möta ökat informationsbehov från våra kunder i samband med införandet av nya elnätstaxor. Välkommen med din ansökan!
Omfattning: Heltid
Startdatum: Mars
Arbetstider: Vardagar; må: 07.30-18.00 ti-To: 07.30-16.30 och fr: 07.30-14.30
Uppdragslängd: 10 månader
Kunderas naturliga kontaktpunkt för sina energifrågor är hos Kundservice inom Marknadsavdelningen.
Arbetsområden som Marknadsavdelningen hanterar är t.ex. försäljning, avtalshantering, prisfrågor, anläggningar, förbrukning, fakturor, kundträffar, hemsida, sociala medier m.m. Drift och underhåll av ledningsnäten är outsourcat till Lerum Energi. I marknadsfunktionens arbete ingår täta kontakter med deras personal samt andra underleverantörer.
Du ska besvara inkommande telefonsamtal och epost med frågor till Kundservice på ett professionellt och serviceinriktat sätt. I rollen ingår administrativa uppgifter, exempelvis dokumenthantering och uppdatering av kundinformation. Du ansvarar för att samordna och följa upp dina kundärenden för att säkerställa lösningar och återkoppling till kund.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat inkludera:
Kundkontakt och Support
Besvara frågor om el-, eller fjärrvärmeavtal.
Hjälpa kunder att förstå sin faktura.
Hantera felanmälningar och eskalera tekniska problem till rätt avdelning.
Avtal och Administration
Nyteckning och uppsägning av avtal.
Flyttanmälan - hjälpa kunder med att starta eller avsluta el- och fjärrvärmeavtal vid flytt.
Avtalsförändringar - uppdatering av kunduppgifter och avtalsvillkor.
Fakturering och Betalning
Förklara fakturor och hantera betalningspåminnelser.
Upplägg av avbetalningsplaner om en kund har svårt att betala.
Tekniska Frågor och Rådgivning
Informera om elavbrott, underhållsarbete och driftstörningar.
Ge råd om installation av solpaneler, laddboxar för elbilar eller energieffektivisering.
Vi söker dig som:
God administrativ förmåga och erfarenhet av kundservice.
Ett serviceinriktat arbetssätt och förmåga att kommunicera tydligt och effektivt.
Du är en strukturerad person med förmågan att hålla koll på flera uppgifter samtidigt och har en naturlig fallenhet för problemlösning.
God teknisk förståelse.
Erfarenhet av arbete inom energibranschen anses väldigt meriterande.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett konsultuppdrag med start 2026-03-02. Kontoret finns i fräscha lokaler på Kyrktorget i Partille, mitt emot Allum. Vi delar lokaler med Partillebo och totalt jobbar ca 25 personer här.
Om Partille Energi
Partille Energi är ett kommunalt bolag som har ca 2 500 fjärrvärmekunder. Bolaget äger Jonsereds vattenkraftstation och har också viss elhandel. I dotterbolaget Partille Energi Nät bedrivs elnätsverksamhet för ca 16 000 kunder. Lerum Energi ansvarar på uppdrag av Partille Energi för bl.a. drift och underhåll av elnätet och fjärrvärmenätet samt vissa delar inom ekonomi.
För mer info: www.partilleenergi.se
Om Manpower:
