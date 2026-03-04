Kundservicemedarbetare till McDonald's Sverige (deltid)
2026-03-04
Gillar du Big Mac lika mycket som oss och älskar kundservice? Vill du använda dina kunskaper och erfarenhet från service i ett av världens största varumärken? Nu har du chansen att jobba i bolaget med de krispigaste pommesen och skapa värde för McDonald's gäster i vårt nordiska Kundservice-Team. Läs vidare och skicka in en ansökan redan idag!
Vi söker nu en kollega till vår Kundservice i Sverige som vill vara med och hjälpa våra gäster och fortsätta utveckla kundservice. Du blir en viktig pusselbit i teamet och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att svara på ärenden från våra gäster via email och sociala medier. Du kommer vara stationerad i Sverige men ha kollegor i Norge, Danmark och Finland, som jobbar med kundservice, lokalt på respektive språk.
Vi sitter i nya, fantastiska lokaler i Waterfront Building i centrala Stockholm.
Om rollen
Du blir en del av kundserviceteamet som besvarar förfrågningar från våra gäster via e-post, sociala medier och ibland telefon. Du får kollegor i Sverige, Danmark, Norge och Finland, men kommer främst att arbeta med den svenska marknaden.
Vår kundservice är öppen på vardagar mellan kl. 08:00-19:00 och på helger mellan kl. 11:00-19:00. Öppettiderna kan dock ändras över tid för att säkerställa att vi möter verksamhetens behov.
Tjänsten är på deltid med ca 16 timmar i veckan där du börjar din anställning med 6 månaders provanställning, och inkluderar helgarbete varannan helg.
Som medarbetare på kundservice kommer du besvara ärenden från våra gäster via mejl och i våra sociala kanaler. Din uppgift är att säkerställa nöjda gäster i Sverige och att vi utvecklas för gästen i nära samarbeta med de andra länderna.
Rollen innefattar att vara initiativrik, lösningsfokuserad med ett positivt mindset. Det finns stora möjligheter att vara med och påverka och utvecklas då vi förnyar och förbättrar våra processer kontinuerligt.
Ansvarsområden:
Besvara och jobba med ärenden i alla våra kanaler
Vara professionell och skapa wow-service till alla som tar kontakt
Komma med initiativ om hur vi utvecklar kundservice framåt
Jobba med våra KPI:er så att vi håller en hög gästnöjdhet
Samarbeta med restauranger och kollegor på HQ för snabba och gästvänliga lösningar
Vem är du?
Som person ser vi att du har ett stort servicehjärta och ett inre driv för att ge bästa möjliga service i allt du gör. Du sätter stor stolthet i att ge gästerna hjälp oavsett vilken fråga de har. Du har en positiv attityd och lätt för att samarbeta med andra, även om du också driver ett självständigt arbete.
Du är nyfiken och kreativ och delar vårt engagemang att leverera effektiva gästmöten. I teamet strävar vi efter ett hjälpsamt arbetssätt som präglas av att ha roligt på jobbet där alla bidrar med delaktighet och nytänkande. Som person är du pålitlig, ödmjuk och driven.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i en McDonald's-restaurang.
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du har:
Du brinner för service
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Har arbetat på en McDonald's-restaurang
Datorvana, systemvana och goda kunskaper inom Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Övrig information
Vi erbjuder en grundlig introduktion så att du blir väl förberedd för rollen. Du blir en del av ett företag där vi varje dag strävar efter att göra skillnad, och du får kompetenta och hjälpsamma kollegor. Vi erbjuder även flera förmåner och goda chanser att utvecklas och klättra inom företaget.
Deltid (40 %), tillsvidareanställning med provanställning.
Arbetstid:
Eftermiddag/kväll 2 vardagar i veckan samt helgarbete varannan helg. Kundservice är öppen vardagar 8:00-19:00 och helger 11:00-19:00.
Vill du hjälpa oss skapa magi för alla våra gäster och mer tid till restaurangerna för besökarna? Vad roligt, då är det bara att skicka in din ansökan! Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Om företaget
McDonald's är den största restaurangkedjan i Norden och serverar ikoniska produkter som Big Mac® och deras världsberömda pommes frites till 600.000 gäster varje dag. McDonald's har cirka 20 000 anställda på mer än 500 restauranger, som alla levererar en fantastisk restaurangupplevelse till sina gäster. De flesta av McDonald's restauranger ägs och drivs av lokala franchisetagare.
Sedan 2017 äger Food Folk Group licensrättigheterna för McDonald's i Norden och ansvarar för att utveckla McDonald's på dessa marknader. Den nordiska huvudkontorsorganisationen består av cirka 220 medarbetare och organisationen bygger på en matrisstruktur, där de flesta medarbetarna arbetar i nordiska funktioner.
