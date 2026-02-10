Kundservicemedarbetare till Ljusdal Energi (vikariat)
Ljusdal Energikoncern består av flera bolag som tillsammans arbetar med samhällsservice till medborgarna genom att leverera dricksvatten, avlopp, renhållning, bredband, el samt fjärrvärme. Vårt mål är att vi ska vara drivande i utvecklingen av Ljusdals kommun, bidra till en god livsmiljö och framstå som det lokala, självklara alternativet.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Vårt kompetenta kundserviceteam består av fem medarbetare som tillsammans ansvarar för att hantera alla olika tjänster och nyttigheter inom koncernen till våra kunder, dvs medborgarna i Ljusdals kommun. Som kundservicemedarbetare kommer du vara våra kunders första kontakt, både via telefon, mejl, chatt och ibland över disk. Din uppgift är att skapa en positiv och trygg upplevelse oavsett vilket ärende det gäller. Du hanterar frågor kring samtliga våra tjänster och avtal i våra olika system och arbetar medvetet för en dokumenterad verksamhet.
Du får en varierande arbetsdag då varje ärende kan handla om helt olika saker inom våra olika verksamhetsområden, dricksvatten, avlopp, renhållning, bredband, el samt fjärrvärme. Du kommer att få en bred kompetens och blir en viktig del i verksamheten. I din kontakt med kund administrerar du olika avtal och erbjuder merförsäljning, alltid med kundens bästa i åtanke. Aktivt utringande samtal till våra kunder förekommer och är en del av arbetet.
Tjänsten är ett vikariat med start så snart som möjligt till och med september 2026. Arbetstiden är vardagar kl. 07.00-16.00 (måndagar till kl.17.00).
Om dig
Du värdesätter god kundkontakt och drivs av att hjälpa såväl kunder som kollegor och har lätt för att förstå kundens behov. Du tar initiativ och är nyfiken med ett eget driv och har inget emot att aktivt delta i projekt. Du är en lagspelare som aktivt vill bidra till att skapa god energi och stämning på arbetsplatsen. Arbetet kan stundtals vara i ett högt tempo så du behöver vara stresstålig och kunna arbeta strukturerat. Du uppskattar ordning och reda.
Du har avslutad gymnasial utbildning och goda kunskaper i Officepaketet. Om du har tidigare erfarenhet av kundservice eller försäljning är det meriterande. Då du kommer att kommunicera och hantera avtal och ärenden i flera olika datasystem så är det viktigt att du talar och skriver obehindrat på svenska. Vid urval görs en sammanvägd bedömning och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du bli vår kollega?
Vi tror på att skapa en arbetsplats där du kan känna dig engagerad och inspirerad, samtidigt som vi jobbar för att göra våra kunders vardag lite enklare. Känner du igen dig i detta, då vill vi gärna träffa dig.
Skicka in din ansökan redan idag till jobb@ljusdalenergi.se
och märk din ansökan med "Kundservicemedarbetare" i ämnesraden. Sista ansökningsdag är 22 februari.
Har du frågor? Kontakta Mattias Wallström, teamledare, på mail mattias.wallstrom@ljusdalenergi.se
eller på telefon 0651-340217.
Vi ser fram emot att lära känna dig och hoppas att du vill bli en del av vårt team på Ljusdal Energi.
