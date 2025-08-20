Kundservicemedarbetare till Länstrafiken - extra vid behov
Northern Skill AB / Kundservicejobb / Umeå Visa alla kundservicejobb i Umeå
2025-08-20
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team på Länstrafiken i Västerbotten. Hos oss får du arbeta tillsammans med erfarna kollegor, variera mellan olika arbetsuppgifter och varje dag bidra till att resenärerna får en smidig och trygg resa.
Det här jobbet passar dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill kunna styra själv över när du arbetar - du tackar ja eller nej till arbetspass utifrån din tillgänglighet men vi ser gärna att du har möjlighet att jobba 1-2 pass i veckan.
Vem vi tror att du är Du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Du har en avslutad gymnasieutbildning och minst ett par års arbetslivserfarenhet.
Du har arbetat inom kundservice, telefonväxel eller annat serviceyrke.
Du har god datorvana.
Du behärskar svenska i tal och skrift och kan uttrycka dig väl på engelska.
Vi ser gärna att du också:
Är serviceinriktad och trivs med att möta människor.
Har lätt för att samarbeta men är också trygg i att arbeta självständigt.
Är flexibel, stresstålig och van att prioritera när det händer mycket på en gång.
Har en kommunikativ förmåga och en positiv inställning.
Dina arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare är du ansiktet utåt mot våra resenärer. Du hjälper till genom att:
Sälja buss- och tågbiljetter.
Ge information och svara på frågor om trafiken.
Publicera trafikinformation.
Registrera resenärers synpunkter.
Hantera olika administrativa uppgifter.
På kvällar och helger tar du även emot bokningar för sjukresor och färdtjänst, där du registrerar beställningar, samordnar och avropar samhällsbetalda transporter.
Arbetsplats & arbetstiderDu kommer att arbeta på våra tre arbetsplatser i Umeå:
Biljettkontoret (Reseinfo) på Vasaplan.
Biljettkontoret på Norrlands universitetssjukhus.
Vårt kontor öst på stan (telefoni).
Kundservice har öppet:
Vardagar: 06:00-23:00
Helger: 07:00-23:00
Storhelger: 08:00-21:00
Det innebär varierande arbetspass dag, kväll och helg.
Som ny medarbetare får du en ordentlig introduktion och intern utbildning under tre veckor - på alla våra arbetsplatser i Umeå.
