Kundservicemedarbetare till långsiktigt konsultuppdrag!
2025-09-08
Vi söker nu en engagerad konsult för en roll inom kundtjänst hos vår partner, där du kommer att arbeta med direkt kundkontakt via telefon/mejl samt administrativa uppgifter som kommer att inkludera chatt på sikt. Du blir del av ett centralt team om 10 personer som stöttar bolagets kunder i hela Sverige. Tjänsten kommer initialt att vara placerad i Mölndal, men kan på sikt flyttas till bolagets huvudkontor i Hisings Backa. För att vara aktuell för denna roll behöver du vara öppen för placering på båda kontor.
Ditt dagliga arbete kommer att innefatta administration av beställningar, svara på prisfrågor och offerter, frågor kring avtalade uppdrag samt allmänna frågor om företagets tjänster. Givet att din roll är en central koordinerande funktion krävs att du kan samarbeta med kollegor på andra avdelningar, att du är lösningsorienterad samt att du besitter en hög grad av känsla för service.
Sammanfattningsvis kommer du att:
Ta emot order avseende olika upphämtningsuppdrag
Boka transporter för kunduppdrag
Ta emot samtal och mejl där du hanterar kundärenden
Stämma av leverantörsfakturor samt sköta vidarefakturering till kunder
Hantera bolagets kundportal
Daglig kontakt och samarbete till kollegor på andra avdelningar för att lösa dina ärenden
Om vår partner
Vi rekryterar till ett ledande företag inom sin bransch. Företaget arbetar som en helhetsleverantör och samarbetar med både företag och offentliga aktörer för att främja en cirkulär ekonomi genom miljövänliga och hållbara processer.
Vi söker dig som
Arbetat minst två år i liknande roll inom kundservice där du haft både telefon och mejl som redskap
Har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem sedan tidigare
Besitter förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och arbetar med hög personlig struktur
Talar och skriver flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Har du arbetat i liknande roll tidigare är det starkt meriterande. Vi ser det också som en merit om du tidigare hanterat fakturafrågor.
Rätt person för denna roll trivs med att arbeta i en högpresterande miljö där effektivitet och kvalitet är i fokus. Du är en serviceinriktad person med god förmåga att kommunicera och kan snabbt sätta dig in i kundens behov. Avdelningen värdesätter noggrannhet och att du är lugn och metodisk när du arbetar i syfte att undvika fel. Man tror på att god kommunikation och en lösningsorienterad inställning leder till framgång och nöjda kunder, något man också tillämpar i sina interna samarbeten avdelningarna emellan.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader där du blir anställd som konsult hos OIO. Förutsatt att du trivs väl och båda parter är nöjda i samarbetet finns möjlighet till förlängning av uppdraget.
Anställningen kommer att inledas med en introduktion där du som ny får gå bredvid en erfaren kollega samt ta del av ett gediget introduktionsmaterial på bolagets intranät, allt för att ge dig rätt förutsättningar i arbetet. Klädkod tillämpas på företaget.
Övrig information
Omfattning: Heltid, 7-16
Start: 1 Oktober
Placering: Mölndal (kan på sikt bli förflyttning till Hisings Backa)
Kontaktperson: Dino Segetalo
Om OIO
