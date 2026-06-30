Kundservicemedarbetare till kund i Gävle

Uniflex AB / Kundservicejobb / Gävle
2026-06-30


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Om tjänsten Som kundassistent blir du en viktig del av kundservicefunktionen och arbetar nära både hyresgäster och bostadssökande. Rollen innebär daglig kontakt med kunder via reception, telefon, e-post och chatt. Du ansvarar för att ge professionell service, hantera inkommande ärenden samt säkerställa att kunderna får tydlig information och ett gott bemötande.
Du kommer att arbeta i ett team med fokus på tillgänglighet, kvalitet och kundnöjdhet.
Start: 14 september eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Vardagar enligt schema, kl. 07.00–15.30 eller 07.30–16.00. Arbete sker på plats, möjlighet till distansarbete finns inte.
Arbetsuppgifter: I rollen kommer du bland annat att:

Besvara frågor om uthyrning och bostadssökande

Ta emot och hantera frågor från hyresgäster, bostadssökande och andra intressenter.

Ge statusuppdateringar kring pågående ärenden

Ta emot och registrera felanmälningar

Hantera nycklar och passerbrickor/taggar

Arbeta med betalningsärenden, exempelvis hyresbetalningar samt beställningar av underhåll och tillval.

Upprätta avtal för fordonsplatser och förråd

Hantera uppsägningar av bostäder, fordonsplatser och förråd

Ansvara för viss posthantering

Vi söker dig som:

Har gymnasieexamen

Har erfarenhet av servicearbete och kundkontakt

Har arbetat inom exempelvis kundservice, handel, reception eller annan verksamhet med stort kundfokus

Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift

Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du är:

Positiv och serviceinriktad

Lyhörd och empatisk i mötet med människor

Lösningsorienterad och initiativtagande

Strukturerad och ansvarstagande

Trygg i att prioritera och behålla lugnet även under perioder med högt tempo

En lagspelare som bidrar med engagemang och ett professionellt bemötande

Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom teknik, industri, administration, kundservice och andra tjänstemannaroller.
Vi arbetar med rekrytering, bemanning, interimslösningar och samarbeten med underkonsulter – från specialister till ledare och roller inom administration och kontor. Genom åren har vi framgångsrikt matchat tusentals medarbetare med både små och stora verksamheter över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7996643-2079126".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Gävle C. (visa karta)
803 11  GAVLE

Kontakt
Amanda Virta
amanda.virta@uniflex.se
+46709434594

Jobbnummer
9986031

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