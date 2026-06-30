Kundservicemedarbetare till kund i Gävle
Uniflex AB / Kundservicejobb / Gävle Visa alla kundservicejobb i Gävle
2026-06-30
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Om tjänsten Som kundassistent blir du en viktig del av kundservicefunktionen och arbetar nära både hyresgäster och bostadssökande. Rollen innebär daglig kontakt med kunder via reception, telefon, e-post och chatt. Du ansvarar för att ge professionell service, hantera inkommande ärenden samt säkerställa att kunderna får tydlig information och ett gott bemötande.
Du kommer att arbeta i ett team med fokus på tillgänglighet, kvalitet och kundnöjdhet.
Start: 14 september eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Vardagar enligt schema, kl. 07.00–15.30 eller 07.30–16.00. Arbete sker på plats, möjlighet till distansarbete finns inte.
Arbetsuppgifter: I rollen kommer du bland annat att:
Besvara frågor om uthyrning och bostadssökande
Ta emot och hantera frågor från hyresgäster, bostadssökande och andra intressenter.
Ge statusuppdateringar kring pågående ärenden
Ta emot och registrera felanmälningar
Hantera nycklar och passerbrickor/taggar
Arbeta med betalningsärenden, exempelvis hyresbetalningar samt beställningar av underhåll och tillval.
Upprätta avtal för fordonsplatser och förråd
Hantera uppsägningar av bostäder, fordonsplatser och förråd
Ansvara för viss posthantering
Vi söker dig som:
Har gymnasieexamen
Har erfarenhet av servicearbete och kundkontakt
Har arbetat inom exempelvis kundservice, handel, reception eller annan verksamhet med stort kundfokus
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Positiv och serviceinriktad
Lyhörd och empatisk i mötet med människor
Lösningsorienterad och initiativtagande
Strukturerad och ansvarstagande
Trygg i att prioritera och behålla lugnet även under perioder med högt tempo
En lagspelare som bidrar med engagemang och ett professionellt bemötande
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom teknik, industri, administration, kundservice och andra tjänstemannaroller.
Vi arbetar med rekrytering, bemanning, interimslösningar och samarbeten med underkonsulter – från specialister till ledare och roller inom administration och kontor. Genom åren har vi framgångsrikt matchat tusentals medarbetare med både små och stora verksamheter över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7996643-2079126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Gävle C. (visa karta
)
803 11 GAVLE Kontakt
Amanda Virta amanda.virta@uniflex.se +46709434594 Jobbnummer
9986031