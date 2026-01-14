Kundservicemedarbetare till Holmens sågverk
2026-01-14
Ett smart och meningsfullt val
Gillar du att arbeta med kundservice och vill vara med och utveckla vårt arbete med ordermottagning? Nu söker vi två strukturerade och engagerade medarbetare till vårt team som arbetar med Bygdsiljums limmade produkter. Placeringsort är på ett av våra sågverk i antingen Bygdsiljum eller Kroksjön. En av tjänsterna kräver dock arbete på plats i Bygdsiljum under sommaren med transportbokningar, kundservice och orderhantering.
Din nästa arbetsplats?
Holmen Trävaror förädlar virke från de svenska skogarna och utvecklar nya smarta sätt att bygga i trä. På vår sågverksanläggning i Bygdsiljum produceras sågade och vidareförädlade produkter av Västerbottens skogar. Därefter tar Holmens dotterbolag, Martinsons Byggsystem vid och av våra produkter bygger flerbostadshus, kontor, hallar och broar.
Som ordermottagare kommer du tillhöra arbetsgruppen Beredning och Planering. Där är vi åtta kollegor som jobbar med projektsamordning, ordermottagning, materialleverans och transportplanering.
Vi inom Holmen arbetar med ständiga förbättringar, och välkomnar tankar kring utveckling och optimering av arbetssätt för att förbättra vårt arbete.
Din framtida utmaning
Du kommer att bli en del av en sammansvetsad grupp, som värderar ett gott samarbete och ett trivsamt arbetsklimat. Vi hjälps åt, och bryr oss om varandra, då vi vet att det är vårt goda samarbete som är nyckeln till vår framgång.
I din arbetsvardag kommer du att handlägga beställningar av våra högkvalitativa produkter till byggvaruhandeln och industrikunder. Som kundservicemedarbetare är du ofta den första kontakten för våra kunder, då de allra flesta ärendena går genom vår avdelning.
Utöver kundkontakt kommer du att samarbeta med övriga medarbetare i Produktgruppen samt med våra säljare inom Holmen. I rollen ingår även hantering av reklamationsärenden, faktureringshantering samt leveransplanering.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som har administrativ erfarenhet och tidigare har arbetat med kundservice i någon form. I rollen är det viktigt att ärenden och beställningar hanteras korrekt och effektivt, vilket ställer krav på noggrannhet, struktur och förmåga att prioritera. Du trivs med att arbeta i olika digitala system och har god datorvana. Som person är du engagerad, inlyssnande och serviceinriktad. Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom logistik eller närliggande områden.
Övrigt
Körkort B krävs för tjänsten
Placeringsort: Bygdsiljum/Kroksjön
Tillträde: Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Anställningsform: Vikariat till 2026-08-31 med möjlighet till förlängning
Arbetstid: Dagtid
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. Vi är en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder ett varierande, fritt och ansvarsfullt arbete och en möjlighet att arbeta med framtidens råvara - trä! Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Trä som bygger framtiden Holmen förädlar framtidsmaterialet trä, det enda byggmaterial som är helt förnybart. I moderna sågverk producerar vi sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Genom Martinsons Byggsystem, som är en del av Holmen, erbjuder vi kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Våra produktionsanläggningar finns i Braviken, Iggesund, Linghem, Bygdsiljum och Kroksjön, nära våra skogsinnehav i både norr och söder. Sammanlagt är vi drygt 700 medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-14
Max Lindberg
Gruppchef Beredning och Planeringmax.lindberg@holmen.com
• 46 73 059 27 23
Josefine Lummefors
Facklig UnionenJosefine.lummefors@martinsons.se
• 46 70 553 19 59
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Holmen
Fackligt ombud Unionen
Josefine Lummefors josefine.lummefors@martinsons.se 070 553 19 59
