Kundservicemedarbetare till Hemfint Group Kristianstad
2026-03-04
Kundservicemedarbetare sökes till Hemfint Group i Kristianstad
Hemfint Group, bestående av de framgångsrika e-handelsbolagen Hemfint, Outl1 och Trendrum, söker nu en engagerad kundservicemedarbetare till vårt team. Som en del av BHG Group, en ledande aktör inom heminredning och möbler, erbjuder vi en spännande arbetsmiljö med fokus på tillväxt och kundnöjdhet.
Som kundservicemedarbetare hos oss kommer du att spela en central roll i vår verksamhet. Dina huvudsakliga uppgifter innefattar att besvara kundfrågor via telefon och e-post, förse kunder med detaljerad information om våra produkter, samt hantera beställningar och reklamationer med professionalism och omsorg. Du kommer också att ansvara för diverse administrativa uppgifter och ärendehantering, vilket kräver noggrannhet och effektivitet.
Vi söker en person med utmärkta kommunikationsförmågor på svenska, både i tal och skrift. Din serviceinriktade inställning och genuina vilja att hjälpa kunder är avgörande för denna roll. Vi värdesätter din förmåga att hantera olika typer av ärenden och lösa problem på ett kreativt sätt. Flexibilitet och förmåga att arbeta i ett högt tempo är viktiga egenskaper, liksom god datorvana.
I gengäld erbjuder vi dig en nyckelposition i ett växande e-handelsföretag. Du får möjlighet att arbeta med tre starka varumärken: Hemfint, Outl1 och Trendrum. Hos oss finns goda chanser till både personlig och professionell utveckling, där du kan växa tillsammans med företaget och fördjupa din expertis inom kundservice och e-handel.
Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Arbetet sker på plats dagtid, på vårt kontor i centrala Kristianstad. Lönen för denna tjänst är 25 000kr i månaden och du behöver finnas tillgänglig för att inleda en anställning i mars.
I denna ansökan behöver vi inget personligt brev utan utgår ifrån ditt cv (helst utan cv) samt urvalsfrågorna du svarat på.
