Kundservicemedarbetare till försäkringsbolag i City
SJR in Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Tyresö
eller i hela Sverige
Brinner du för service och vill arbeta i ett team där gemenskap, utveckling och kvalitet står i fokus? Då kan detta vara rollen för dig! Nu tillsätter SJR en Kundservicemedarbetare till vår kund som är ett av Sveriges snabbast växande pensionsbolag. Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och inledningsvis 6 månader fram. För rätt person finns därefter möjligheten till förlängning alternativt att man blir erbjuden en anställning direkt hos vår kund.Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
Här får du möjlighet att bli en del av ett engagerat team om 6 personer där kundnöjdhet alltid står i centrum. Rollen passar dig som trivs i en kommunikativ och varierande vardag, där du får hjälpa kunder och samarbetspartners med frågor och ärenden via telefon, mejl och meddelanden.
Ansvarsområden
• Hantera inkommande kund- och partnerkontakter via telefon, mejl och meddelanden
• Ge professionell och personlig service i alla kundmöten
• Besvara frågor och lösa ärenden kopplade till företagets produkter och tjänster
• Samarbeta med kollegor och andra avdelningar för att säkerställa en hög servicenivå
• Bidra till att förbättra rutiner och processer för en ännu bättre kundupplevelse
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har ca 2-3 års erfarenhet av kundservice eller annat serviceinriktat arbete, gärna från bank-, finans- eller försäkringsbranschen. Du har en fullständig gymnasieutbildning och uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av att arbeta i digitala system och med flera parallella ärenden ses som en fördel.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är kommunikativ, lyhörd och har en naturlig känsla för service. Du är ansvarstagande, strukturerad och trivs med att arbeta i team. Vidare är du lösningsorienterad och har lätt för att växla fokus när tempot ökar. Med rätt inställning finns stora möjligheter att utvecklas och växa tillsammans med företaget.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Atena Kamaliha. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-11-09.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_796346011-scaled.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9551986