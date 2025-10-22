Kundservicemedarbetare till finansbolag i Göteborg
Brinner du för att skapa riktigt bra kundupplevelser och vill vara en del av en bank i framkant? Nu söker vi dig som vill arbeta på vår kunds kontaktcenter i Göteborg och vara med på resan att bygga framtidens kundservice.Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare blir du en central del i bolagets dagliga kontakt med kunder på både privat- och företagssidan. Du arbetar primärt med support för en betalplattform, men kan på sikt även växa in i att arbeta med privatlån, sparande och kreditkort, vilket innebär en annan typ av komplexitet.
Arbetet är varierande och tempot stundtals högt. Ena stunden hjälper du en kund med frågor kring en faktura eller betalning, nästa stund kan du svara på frågor om att aktivera e-faktura eller saknad återbetalning. Volymerna är stora, och du behöver vara bekväm i att hantera både telefon och mejl i din vardag, samtidigt som du håller en hög servicegrad.
Bolaget satsar ständigt på att förbättra sina processer, implementera AI-lösningar och höja kvaliteten i varje kundmöte. För dig som tycker att den typen av frågor är spännande finns möjlighet att vara en del i förändringsarbetet.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för människor och brinner för att skapa positiva kundupplevelser.
Är snabb, effektiv och trivs med att arbeta i högt tempo med många parallella uppgifter.
Kan hantera både mejl och telefon samtidigt utan att tappa kvalitet eller empati.
Har förmåga att lösa i snitt 13 ärenden per timme utan att kompromissa på servicenivån.
Är stresstålig, lösningsorienterad och flexibel i ditt arbetssätt.
Vi ställer inga formella utbildningskrav utan din inställning, drivkraft och förmåga att möta kunder professionellt är det som räknas.
Rollen passar dig som får energi av att arbeta med människor och som trivs bäst när du får göra skillnad för andra. Service för dig är inte bara att lösa ett ärende - det är att skapa förtroende, bygga relationer och lämna kunden med känslan av att vara sedd och hörd.
Det är meriterande om du kommer från en bakgrund inom service som ställer krav på multitasking - exempelvis restaurangbranschen eller butiksarbete.
Det är också meriterande om du arbetat i liknande roll på annat bolag tidigare.
Om vår partner
Vår kund är en modern nordisk aktör med lång erfarenhet inom finansbranschen. Bolaget kombinerar finansiell expertis med teknisk innovation för att skapa smidiga, trygga och framtidssäkra lösningar för både privatpersoner och företag.
Du blir en del av en kultur som präglas av framåtanda, nytänkande och starkt fokus på kunden. Arbetet sker i agila team, med digitala verktyg och med ambitionen att alltid ligga steget före.
För oss är det självklart att varje individs utveckling värdesätts högt. Vi erbjuder en organisation med fokus på självledarskap, kompetensutveckling, långsiktiga relationer och korta beslutsvägar. Här möts du av energi, glädje och gemenskap, där vi söker dig som vill vara med på resan!
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos oss på OIO och placering hos vår kund i centrala Göteborg. Uppdraget kommer att löpa under 7 månader med ambitionen att bli fastanställd hos kundbolaget, förutsatt att båda parter är nöjda med samarbetet.
Det finns tydliga interna utvecklingssteg med tre nivåer i varje produktroll.
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 8-17
Start: Omgående
Placering: Centrala Göteborg
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
