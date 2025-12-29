Kundservicemedarbetare till Euromaster i Varberg
AB Effektiv Borås / Kundservicejobb / Varberg Visa alla kundservicejobb i Varberg
2025-12-29
Då är detta tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Euromaster är Europas ledande kedja för däck- och fordonsservice. Med djup kunskap, stort engagemang och ett heltäckande produkt-, tjänst och serviceerbjudande tar Euromaster ett helhetsgrepp. Hos Euromaster hittar du marknadens bredaste sortiment av däck, fälg och tillbehör.
Dessutom erbjuder Euromaster ett heltäckande tjänsteerbjudande som till exempel rådgivning, uppföljningssystem, internationell jourservice samt en egen regummeringsfabrik. Lägg därtill 90 års erfarenhet inom branschen samt att Euromaster alltid finns nära dig då företaget är representerat på över 140 orter i Sverige.
Lär gärna mer om Euromaster på: Euromaster.com
Vad erbjuder rollen?
Nu söker vi medarbetare för hel- och deltidsarbete till Euromasters kundserviceteam i Varberg för vårsäsongen. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att ta emot inkommande samtal för bokning av däckbyte till någon av Euromasters däckverkstäder runt om Sverige.
Vidare kommer du också:
Vara kundens stöd vid val av nya produkter och arbeta med merförsäljning
Besvara kundförfrågningar på chatt och mejl
Sköta den tillhörande administration
Du inleder din anställning med en gedigen utbildning och upplärning, för att tillsammans med dina kollegor känna dig trygg i rollen.
Efter utbildningen kommer du arbeta måndag- fredag enligt överenskommelse under klassiska kontorstider och utgå från Euromaster huvudkontor vid Tärnan i Varberg.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du blir anställd av Effektiv och arbetar som konsult hos Euromaster. Uppdraget startar med utbildning i slutet av vecka 8.
Vem är du?
Vi tror att du är en serviceinriktad, positiv och initiativtagande person med en hjälpsam attityd som trivs i nära samarbeten. Du är en naturlig kommunikatör som uppskattar kundkontakt och uttrycker dig väl i tal och skrift, ihop med att:
Ha god system- och datavana
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har kunskaper i engelska
Ha en avslutade gymnasieexamen.
Rollen kräver också att du är noggrann och har förmågan att ta till dig ny information på ett effektivt sätt. Det är meriterande om du har erfarenhet av kundservice eller kundbemötande sedan tidigare, men är inget krav. Med rätt attityd och vilja lär vi dig allt du behöver för att bli framgångsrik och känna dig trygg i din roll som kundservicemedarbetare.
Är detta din perfekta match?
Är du en driven, positiv och serviceinriktad person som alltid sätter kunden i främsta fokus samtidigt som du är en hjälpsam kollega som gärna bidrar med arbetsglädje, gemenskap och inspiration?
Perfekt, då är detta jobbet för dig!
Genom uppdraget på Euromaster huvudkontor som kundservicemedarbetare får du inte bara chansen att knyta nya kontakter och skapa erfarenheter för framtiden. Du får också möjligheten att bidra med dina egna kunskaper. Samtidigt ges du chansen att utvecklas inom kundbemötande och administration. Dessutom blir du en del av ett marknadsledande bolag med stark lokal förankring.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 18 januari 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
/ 0735-127257.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
