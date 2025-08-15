Kundservicemedarbetare till EnterCard's Kundtjänst
2025-08-15
Nu finns en öppning att börja arbeta på EnterCard! Vi söker en ekonomi- och serviceintresserade medarbetare till deras kundtjänst. Här välkomnas du till en stimulerande arbetsplats mitt i centrala Stockholm där du får arbeta i ett team av engagerade kollegor på en kundservice med totalt 30 handläggare. Det här är en spännande möjlighet för dig som brinner för att hjälpa människor och kommunicera med kunder samt vill kombinera detta med att utvecklas inom ekonomi och finansieringslösningar. EnterCard ägs av Swedbank och Barclays Bank och tillhör således en av de största bankkoncernerna i Skandinavien.
Vid start kommer du få en gedigen utbildning på två veckor och introduceras till dina arbetsuppgifter på bästa sätt. Det här är initialt ett konsultuppdrag på 6 månader med ambition och stora chanser till att du därefter blir överrekryterad till EnterCard! Du bör alltså se detta som någonting långsiktigt för att vara kvalificerad för tjänsten.
Arbetsuppgifter i rollen:
Besvara inkommande samtal från både privat- och bankkunder via telefon
Svara på frågor gällande kredit- och bankärenden
Vägleda kunderna och informera om EnterCard's produkter
Profil som vi söker:
Avslutad gymnasieutbildning
Intresse för ekonomi och en vilja att arbeta på bank
Erfarenhet av service och att hjälpa kunder
Erfarenhet av kundservice via telefon är starkt meriterande
Du sprider positiv energi och trivs med att arbeta i ett team
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal & skrift, övriga språkkunskaper är ett plus
Vi söker framförallt dig med rätt personlighet och inställning. Du brinner för service och har ett generellt intresse för ekonomi samt ser denna tjänst som en möjlighet att utvecklas. Som person är du pålitlig, ödmjuk och driven. Du behöver vara ostraffad och fri från betalningsanmärkningar. Vi kommer att genomföra en bakgrundskontroll på slutkandidaten för tjänsten.
Arbetstider: Vardagar mellan 8.25 & 18.10. (38,5 timmar/ arbetsvecka) Omfattning: Heltid Tillträde: Omgående Plats: Stockholm
Om EnterCard EnterCard är ett av Skandinaviens ledande kreditmarknadsbolag. Vi erbjuder flexibla konsumentkrediter genom företagets egna varumärke re:member och tillsammans med våra partners. Vårt mål är att göra våra kunders vardag enklare genom att erbjuda dem smarta och flexibla finansieringslösningar. Vi finns representerade i Norge, Sverige och Danmark och har 450 engagerade medarbetare som betjänar företagets 1,7 miljoner kunder.
Vår kultur Vi tror på samarbeten och styrkan i mångfald. Bland våra medarbetare finns 40 olika nationaliteter som bidrar med ny kunskap och kulturella erfarenheter. Vår kultur präglas starkt av våra kärnvärden passionate, innovative och genuine vilket genomsyrar allt vi gör, hur vi arbetar och bemöter kunder. Vi tror att mångfald, analytiska och engagerade medarbetare driver lönsamhet och bidrar till att företaget växer. Läs mer på https://www.entercard.se/
Att jobba som konsult på The Wofi Som konsult hos oss får du en anställning med avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro, övertidsarbete etc. Du tilldelas också en ansvarig mentor på The Wofi som är tillgänglig under hela avtalsperioden för att säkerställa att du trivs på arbetet samt agera bollplank och rådgivare vid behov.
Frågor gällande tjänsten är varmt välkomna till ansvarig rekryterare Emil Dreca på emil@thewofi.se
Urval i rekryteringsprocessen sker löpande.
Välkommen med ansökan!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Workers Of First Impression AB
(org.nr 559088-2394), http://www.thewofi.se Arbetsplats
The Wofi AB Kontakt
Emil Dreca emil@thewofi.se Jobbnummer
9459964