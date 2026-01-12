Kundservicemedarbetare till Eidar - gör skillnad för våra hyresgäster!
AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag / Kundservicejobb / Trollhättan Visa alla kundservicejobb i Trollhättan
Vår vision och övergripande uppdrag är att skapa en trygg boupplevelse i en hållbar stad.
Det innebär att alla våra hyresgäster ska vara trygga och trivas med att bo hos oss. För att vi ska kunna åstadkomma detta är vår kundservice helt avgörande. Vår kundserviceavdelning håller en nära kontakt med hyresgästerna och hjälper dem i vardagen.
Nu söker vi en ny Kundservicemedarbetare. Tycker du att det verkar som något för dig är du välkommen med din ansökan. Här på Eidar kommer du att göra verklig skillnad för våra hyresgäster och för Trollhättan.
Om rollen
Som kundservicemedarbetare är du en viktig kontaktpunkt för våra hyresgäster. Du besvarar frågor och hanterar ärenden via Mina sidor, telefon, e-post, chatt och vid fysiska besök. Du vägleder kunder vid problem i boendet, beställer reparationer och säkerställer återkoppling. Rollen innefattar även administrativa uppgifter som nyckelhantering, informationsutskick och stöd vid in- och avflyttningar. Du blir en del av ett team som arbetar för att skapa en positiv kundupplevelse och bidra till utvecklingen av vår service.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Besvara inkommande frågor och ärenden inom rimlig tid
- Beställa åtgärder och hålla kunden uppdaterad
- Hantera nycklar och behörigheter vid in- och avflytt
- Administrera informationsutskick och månadsskiftesrutiner
- Posthantering, diarieföring och enklare fakturakontroller
- Bidra aktivt till utveckling och förbättring av kundservice
- Genomförd gymnasieutbildning
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- Erfarenhet av kundservice och administration
- B-körkort
- Flerspråkighet samt erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en utåtriktad lagspelare som är strukturerad, ansvarstagande och har god administrativ förmåga. Du är också kommunikativ, lösningsfokuserad och trivs i en miljö med högt tempo och många kontakter. Du står bakom Eidars värdeord: Handlingskraft, Omtanke, Pålitlighet och det är självklart för dig att möta människor med omtanke och respekt. Om företaget
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag ägs av Trollhättans Stad och är stadens allmännyttiga bostadsbolag och en viktig del av stadens utveckling. Vi äger och förvaltar idag ca 5200 lägenheter inklusive studentboenden samt ca 200 lokaler för kommersiell och offentlig verksamhet.
Eidars vision är "en trygg boupplevelse i en hållbar stad" och vårt uppdrag är att förvalta, hyra ut och bygga bostäder och lokaler för livets olika skeden samt att ta ett aktivt och långsiktigt samhällsansvar. Hos oss blir du en av ca 100 medarbetare som arbetar för att möjliggöra en positiv utveckling av Trollhättan. Så ansöker du
Tycker du att detta låter som något för dig? Välkommen att söka tjänsten via vårt elektroniska ansökningsformulär.
Vi ser fram emot din ansökan senast 30 januari
Frågor
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
- Claes Holmqvist (Unionen) 0520-87717
- Julia Löfvenborg (Kundservicechef) 0520-87737
Rekryteringen sker internt och vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag
