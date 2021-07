Kundservicemedarbetare till Brafab i Hishult - Standby Workteam AB - Butikssäljarjobb i Laholm

Standby Workteam AB / Butikssäljarjobb / Laholm2021-07-05Brafab är en av Nordens största distributörer av trädgårdsmöbler och har ett utbud för alla utemiljöer, smaker och trender. Vi strävar efter att ligga längst fram inom produktutveckling, kvalité och design för utemöbler och företagskulturen är präglad av en kreativ entreprenörsanda som inser värdet i att kunna massproducera, importera och växa. Brafab ligger i Hishult på gränsen mellan Skåne och Halland och omsätter närmre 400 MSEK. För mer information gå gärna in på www.brafab.se Kundservicemedarbetare till Brafab i HishultÄr du en stjärna på kundtjänst och ger alltid ditt bästa för att se till att dina kunder blir nöjda? Vill du hjälpa Brafab att sälja ännu mer av sina högkvalitativa trädgårdsmöbler? Jobba i ett familjärt och framgångsrikt bolag där det finns mycket att göra? Då letar vi efter dig! Tjänsten är en ersättning och du kommer ingå i ett team om 5 personer.Dina främsta arbetsuppgifter:Ta hand om frågor via telefon och mail både från svenska och utländska kunderOrderhanteringReklamationsärendenProaktiv kundserviceSupportärenden2021-07-05Du har några års erfarenhet av kundtjänst/service/helpdesk, har du jobbat med sälj är det en fördel. Mycket god IT-vana (främst Excel) samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Kan du fler språk ses det som meriterande.Du älskar service och sätter alltid kunden i främsta rummet. Du är noggrann, stresstålig och bra på att hantera många saker samtidigt. Du är självgående men trivs också att jobba i team.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse och placering i Hishult.Kontakt och ansökanI denna rekrytering samarbetar Brafab med Standby Workteam. Vi arbetar med löpande urval och ber dig att söka tjänsten snarast via länken. För mer information om tjänsten kontakta gärna Karin Dahlin på 0733-763 988.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-08-04Standby Workteam AB5846935