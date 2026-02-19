Kundservicemedarbetare till Bonnier News i Örebro
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Kundservicejobb / Örebro Visa alla kundservicejobb i Örebro
2026-02-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad och vill arbeta med kundservice?
Nu söker vi engageradeoch lösningsorienterade medarbetare till Bonnier News som är Nordens största medieföretag. Har du tidigare erfarenhet av att jobba med service och söker ett omväxlande arbete i en positiv och fartfylld miljö så kan det här vara jobbet för dig.
Bonnier News kunder prenumererar på titlar som t.ex. Expressen och Dagens Nyheter, Expressens magasin och olika lokaltidningar. I din roll arbetar du med att ta emot och hantera kundärenden kring bl.a. betalningar, prenumerationer, reklamationer samt hitta bästa möjliga lösning för kunden.
Dator kommer vara ditt främsta arbetsverktyg då du huvudsakligen tar emot dina kunder via telefon och hanterat prenumerationer i olika system. Tjänsten är heltid med start omgående och placering på vårt kontor i centrala Örebro.
Kvalifikationer och erfarenhet
Avslutad gymnasial utbildning
Meriterande om du har tidigare vana från kundservice eller liknande roller, gärna i telefon- eller onlinebaserad support.
God kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift
Goda IT-kunskaper och systemvanaPubliceringsdatum2026-02-19Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs i en miljö med högt tempo samtidigt som du kan behålla lugnet och ge varje kund ett professionellt bemötande. Du är problemlösande, ansvarstagande och samarbetar väl med kollegor.
Arbetsvillkor
Heltid, start omgående
Arbetstid är måndag - fredag kl.8:00 - 17:00Så ansöker du
Låter det här som ett jobb för dig? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev via vår rekryteringsportal. Har du frågor så kontakta Ulrika Goldkuhl på 070-2611550.
Vi behandlar ansökningar löpande så sök redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7260105-1851309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Slottsgatan 8b (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9752598