Kundservicemedarbetare till Bonnier News (Deltid)
Bonnier News AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2025-09-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bonnier News AB i Norrköping
, Eskilstuna
, Tranås
, Örebro
, Köping
eller i hela Sverige
Bonnier News verksamhet står aldrig still. Det händer alltid mycket hos oss och vi växer snabbt. Nu behöver vi stärka upp vår organisation med fler kundservicemedarbetare på deltid till vårt kontor i Norrköping. Har du tidigare erfarenhet av kundservice eller försäljning och söker ett omväxlande arbete i en positiv och utvecklande miljö ska du definitivt läsa vidare.
Om ossSom Nordens största medieföretag hjälper Bonnier News medborgare och organisationer att fungera i ett demokratiskt samhälle. Våra journalister rapporterar, granskar och berättar om vår tids frågor. Vi inspirerar och skapar affärer genom möten, produkter och tjänster. Alla vi som jobbar här, från journalisten i norr till kundserviceansvarig i söder, bidrar med olika perspektiv för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och föra det fria ordet framåt. Tillsammans.Vår värdegrund - Engagemang, Integritet, Transparens och Affärsmässighet genomsyrar hela Bonnier News verksamhet. Med Mediesveriges starkaste varumärken i ryggen finns många möjliga karriärvägar inom koncernen. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag och är självklart anslutna till kollektivavtal.
Om rollenVåra kunder prenumererar på någon av Bonnier News titlar som t.ex. Dagens Industri eller Privata Affärer. I din roll som kundservicemedarbetare supporterar du frågor kring betalningar, prenumerationer, reklamationer mm. Du besvarar kundens frågor och funderingar samt erbjuder merförsäljning, i syfte att hitta bästa möjliga lösning för kunden.
I rollen är det av största vikt att du bemöter kunden med en förstklassig service vid dels kundkontakten, men även vid det efterföljande administrativa arbetet. Dator kommer att vara ditt främsta arbetsverktyg då du huvudsakligen tar emot dina kunder via telefon och hanterar prenumerationerna i olika system. Vi strävar alltid efter att lösa kundens ärende vid första kontakten. Vi vill ge en positiv kundupplevelse samt skapa ett mervärde för både kund och företag.Hos oss erbjuds du en utmanande och omväxlande vardag, där du, tillsammans med ditt team, bidrar till en servicenivå som överträffar kundens förväntan. Allt detta sker från en rolig arbetsplats där tävlingar, olika aktiviteter och en härlig gemenskap ingår.
Vem är du?På Bonnier News värderar vi personliga egenskaper högt. Vi tror att du som söker är en riktig "doer" som drivs både av att få saker att hända men också av att skapa resultat med hög kvalitet. Vidare är du lösningsorienterad och har en god förmåga att självständigt strukturera ditt arbete. Du trivs i en utvecklande miljö där det händer mycket.
Teamarbete är något som du värdesätter och vi ser att du vill bidra med energi till din grupp. Du är även en god relationsskapare vilket du har nytta av i dina kundkontakter men även internt, då vi ofta samarbetar mellan varumärken och avdelningar.Kvalifikationer:
- avslutad gymnasial utbildning
- erfarenhet från kundservice och/eller försäljning.
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- god IT-kunskap och systemvana.
Övrig informationDu rapporterar direkt till din teamchef. Vi sitter i fina lokaler på Prästgatan 12 i Norrköping.
Tjänsten är på deltid, vid behov, och vi ser gärna att du har en annan sysselsättning vid sidan av, till exempel studier eller ett ytterligare deltidsarbete.
Vi är nyfikna på vem du är och ser fram emot din ansökan! Urval sker löpande. Vill du veta mer gällande hur vår rekryteringsprocess ser ut kan du klicka här!
Som Nordens största medieföretag, med verksamhet i 13 länder, hjälper vi medborgare och organisationer att fungera i ett demokratiskt samhälle. Våra journalister rapporterar, granskar och berättar om vår tids frågor. Vi inspirerar och skapar affärer genom möten, produkter och tjänster. Alla vi som jobbar här, från journalisten i norr till techutvecklaren i söder, bidrar med olika perspektiv för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och föra det fria ordet framåt. Tillsammans.
Med varumärken som Dagens Nyheter, Expressen och Dagens industri når vi miljoner läsare och användare varje dag. Genom Bonnier News Locals många titlar har vi även ett stort lokalt engagemang över hela landet - från Sydsvenskan i Skåne till Östersunds-Posten i Jämtland. Förutom detta ger vi också ut branschspecifika tidningar såsom Dagens Media, Resumé, Dagens medicin och Fastighetsnytt, och även en rad livsstilsmagasin som Damernas Värld, Sköna Hem, Teknikens Värld och Allt om Mat.
Vi har också en betydande logistik och distributionsverksamhet som vi samlar inom ramen för Bonway. Under 2024 kommer vi att nå närmare en tredjedel av alla hushåll i Sverige.
Genom att ständigt driva den digitala utvecklingen framåt når vi hela tiden längre - som medarbetare hos oss kan du påverka riktningen. Vi strävar efter att hitta talangfulla medarbetare som vidgar våra perspektiv och hjälper oss att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Vi hoppas att även du vill bidra till detta! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonnier News AB
(org.nr 559080-0917), https://www.bonniernews.se/ Arbetsplats
Bonnier News Jobbnummer
9512085