Kundservicemedarbetare till bolag i Lund
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Lund Visa alla kundservicejobb i Lund
2026-02-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett dynamiskt team som ständigt strävar efter att förbättra kundupplevelsen i ett bolag med hållbarhet i fokus? Här får du chansen att arbeta i en engagerad och ansvarstagande arbetskultur där samarbete och förbättringsorientering är centrala värden.
OM TJÄNSTEN
Som Kundservicemedarbetare är du den första kontakten för våra kunder och spelar en avgörande roll i att leverera exceptionell service och skapa en positiv kundupplevelse. Du kommer att vara ansiktet utåt för företaget, hantera kundförfrågningar via telefon, mail och chatt med enastående service. Detta då du håller dig uppdaterad kring bolagets produkter och tjänster samt med din goda systemvana effektivt kan navigera i system. Detta sammanfattat är nyckeln till framgång i denna roll!
I rollen kommer du även stort fokus ligga på merförsäljning, där du aktivt identifierar och erbjuder ytterligare produkter och tjänster som kan vara av värde för företagets befintliga kunder. Detta gör din roll både utmanande och belönande och därför är även erfarenhet och intresse för sälj ett krav för tjänsten.
Här finns möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt i en dynamisk kultur med varierande arbetsuppgifter och stöttande arbetsmiljö. Välkommen till ett företag som värdesätter din utveckling och erbjuder en arbetsmiljö där du kan växa och nå din fulla potential.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande kundförfrågningar via olika kanaler
• Ge support och lösa problem effektivt och professionellt
• Informera kunder om produkter, tjänster och lösningar
• Fokusera på merförsäljning till befintliga kunder genom att aktivt identifiera och erbjuda ytterligare produkter och tjänster som kan vara av värde för kunderna.
VI SÖKER DIG SOM
• Är flytande i svenska i tal och skrift, då språket används dagligen i ditt arbete.
• Har tidigare erfarenhet från en kundserviceacdelning
• Erfarenhet av att arbeta med sälj
• Har goda datorkunskaper och vana av att arbeta i fler system parallellt
Det är meriterande om du har
• Arbetat i en kombinerad roll med både sälj och kundtjänst
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9721741