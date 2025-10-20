Kundservicemedarbetare till Bikelease
The Place AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Place AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Sveriges snabbast växande leverantör av förmånscyklar? Bikelease söker nu en ny stjärna till sitt kundserviceteam i Stockholm. Om du brinner för kundservice, är administrativt flyhänt och har ett intresse för cyklar och hållbarhet så kan detta vara din drömposition!
Om rollen
Vi söker just nu efter en ny fantastisk medarbetare till Bikelease kundserviceteam. I rollen som kundservicemedarbetare hos Bikelease kommer du tillsammans med dina kollegor jobba för att ta deras service till nästa nivå. I rollen kommer du ha stort eget ansvar men samtidigt samarbeta tätt med andra kollegor. Du kommer att jobba i en varierad roll med kundservice och orderhantering. Du kommer även att jobba administrativt med supportärenden gällande förmånsfrågor, returer och reklamationer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Besvara kundförfrågningar via mejl och telefon
Hantera förmånsfrågor samt frågor kring leveranser, fakturor och produktinformation
Ge expertrådgivning om cyklar och tillbehör utifrån kunskapsnivå
Registrera och behandla ordar
Samarbeta med andra avdelningar att förbättra kundupplevelsen
Dina kvalifikationer
För att passa och lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har tidigare erfarenhet av servicerelaterat arbete
Har mycket goda systemkunskaper
Är duktig på att kommunicera, både på svenska och engelska
Om du också har tidigare erfarenhet av kundservice över telefon är det mycket meriterade
Det är även ett stort plus om du har intresse av cyklar och hållbarhet.
Vem vi tror att du är
För denna roll är det inte bara dina tidigare erfarenheter som räknas, dina personliga egenskaper är lika viktiga!
För att trivas i rollen som kundservicemedarbetare tror vi att är en driven och positiv person som inte är rädd för att ta egna initiativ. Du vågar ta för dig och är flexibel för att ta emot andra arbetsuppgifter. Du är också en lagspelare och trivs i en miljö där alla arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vidare är du kommunikativ och van vid många kontaktytor där du alltid strävar efter att leverera service på hög nivå. Och som du kanske redan förstått så tror vi att du kommer tycka att det är extra kul om du själv har intresse för cyklar och hållbarhet.
Om tjänsten
Du blir anställd hos Bikelease med sex månaders provanställning.
Start: Så snart som möjligt.
Arbetstider: Heltid (40 tim/v) med arbetstider 8.00-17.00.
Placering: Du kommer att arbeta på deras kontor i Sickla, med möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan.
Urvalsprocessen och intervjuer kommer att genomföras löpande, så vänta inte med att skicka in ansökan!
Om Bikelease
Bikelease är en väletablerad leverantör av förmånscykel. Under år 2024 levererar Bikelease tusentals cyklar till nöjda medarbetare. Bikelease är administrativ partner med de främsta cykelföretagen i Sverige. Detta gör att Bikelease kan erbjuda Skandinaviens största utbud av cykel och alltid kan leverera 1000-tals cyklar - monterade & körklara direkt från eget lager.
På Bikelease får du möjligheten att vara en del av en miljövänlig och innovativ organisation. Här finns mycket goda utvecklingsmöjligheter inom företaget och du som anställd får ta del av attraktiva förmåner och rabatter på våra cykeltjänster.
Välkommen att läsa mer om oss på bikelease.se (https://bikelease.se/).
Bikelease ingår i koncernen Wesports Group, en dynamisk och snabbväxande nordisk koncern specialiserad inom sport, träning och fritid. Med över 40 starka specialistvarumärken i portföljen - inom segment som cykel, fitness, skidåkning, hockey, innebandy och outdoor - är Wesports en ledande aktör på marknaden. Koncernen har cirka 400 engagerade medarbetare och en omsättning på ca 2,8 miljarder kronor.
The Place - Sveriges enda Worklife Partner
För dig som söker nytt jobb är The Place din trygga punkt. I just denna rekrytering sköter våra kompetenta rekryteringskonsulter processen, från intervju till anställningserbjudande. Sedan blir du anställd av kundföretaget. Vi är stolta över våra fina samarbeten med en stor mängd intressanta och spännande företag - och det innebär ju många karriärmöjligheter för dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Evelina Sehlberg evelina.sehlberg@theplace.se 0765-362701 Jobbnummer
9565747