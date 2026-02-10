Kundservicemedarbetare sökes till Smart Parkering Sverige AB
Smart Parkering Sverige AB / Kundservicejobb / Helsingborg Visa alla kundservicejobb i Helsingborg
2026-02-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smart Parkering Sverige AB i Helsingborg
, Kävlinge
, Kristianstad
, Växjö
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Smart Parkering Sverige AB har idag hand om parkeringsövervakning, drift och förvaltning av garage och parkeringsanläggningar. Detta gör vi på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsföretag. Vi tillhandahåller smarta skräddarsydda digitala och miljövänliga lösningar samt marknadens kundvänligaste plattform. Vi är verksamma på flera orter runt om i landet med ett huvudkontor i Stockholm.
Med miljö och teknik i fokus skapar vi framtidens parkering!
Söker du nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter inom kundservice? Se hit!
Smart Parkering Sverige AB är ett framåtsträvande och innovativt parkeringsbolag som erbjuder moderna parkeringslösningar. Vi tror på att interaktionen mellan människor och teknik kan göra underverk!
Information om tjänsten:
Smart Parkering Sverige AB växer och söker en person till vårt kundserviceteam! Som kundservicemedarbetare är du företagets ansikte utåt mot såväl avtalskund, slutkund och leverantörer. Du besvarar frågor, löser problem och kommunicerar på ett professionellt samt ansvarsfullt sätt. Stora delar av arbetet består av att hantera ärenden som handlar om utfärdade kontrollavgifter via telefon, mejl och chatt. Du samverkar med övriga avdelningar samt tar ansvar och initiativ inom ditt arbetsområde. Du strukturerar din dag effektivt i samråd med övriga kundservicemedarbetare för att säkerställa god service under dygnets alla bemannade timmar. I samband med anställning kan det förekomma att vi begär ett utdrag från belastningsregistret.
Utöver ditt CV, bifoga ett personligt brev och ge oss en förklaring till varför just du är lämpad för rollen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantera inkomna ärenden per telefon, mail och chatt
• Hantera kösystem och uthyrning av parkeringsplatser och garage
• Utfärda och avsluta parkeringstillstånd
• Löpande arbeta med utveckling och förbättring av kundserviceavdelningen tillsammans med resten av kundserviceteamet
Samtliga arbetsuppgifter skall genomföras i enlighet med Smart Parkering Sveriges ISO-certifierade ledningssystem.Publiceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
• Färdigställd gymnasieutbildning
• Dokumenterad erfarenhet av service och/eller sälj
• Erfarenhet av kundservice är meriterande
• Erfarenhet av parkeringsbranschen är meriterande
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och göra dig förstådd på engelska.
• Övriga språkkunskaper är meriterande
• God datorvana
• Goda kunskaper i Excel
För att trivas tror vi att du är/har:
• Kommunikativ och professionell i ditt bemötande
• Lösningsorienterad och lättlärd
• Har god samarbetsförmåga
• Självständig och strukturerad
• Lugn och stresstålig
• Kvalitetsmedveten och noggrann
Anställningsvillkor:
• Heltid, mån-fre kl. 08-17 på vårt kontor i Helsingborg.
• Helgarbete kan uppstå i framtiden beroende på behov.
• Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
• Lön enligt överenskommelse, vanligt intervall för en ingångslön är ca 23 000 - 25 000 kr per månad.
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag
• Du omfattas av Säkerhetsföretagens tjänstemannaavtal (kollektivavtal).
I övrigt tror vi att du drivs av att göra ett gott arbete och vara en god representant för Smart Parkering Sverige AB.
Urval:
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor?
Kontakta ansvarig rekryterare Victoria Wiederhielm, via rekrytering@smartp.se
Ansökningar tas enbart emot via formuläret. Övrig information
Vi väljer att självständigt tillhandahålla denna rekryteringsprocess, rekryterare och annonssäljare undanbedes Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Parkering Sverige AB
(org.nr 559049-0628) Jobbnummer
9734034