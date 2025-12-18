Kundservicemedarbetare sökes till globalt företag!
2025-12-18
Vill du ha en varierad serviceroll i en internationell och professionell miljö? Nu finns möjlighet att arbeta med kundsupport och administrativa ärenden i ett företag där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Om företaget Företaget är ett globalt informations- och analysföretag som hjälper organisationer att fatta bättre affärsbeslut. De erbjuder tjänster och lösningar inom riskhantering, affärsinformation och datadrivna insikter, med fokus på att stödja kunder i att växa och minimera risker på olika marknader. Företaget har en internationell närvaro och arbetar med kunder inom många olika branscher. Vi berättar mer vid en intervju. Om tjänsten Du kommer att hantera inkommande ärenden via telefon, mejl och chatt, och dina huvudsakliga arbetsuppgifter rör frågor kring fakturor, orderbestridanden samt support kring våra produkter och tjänster. En viktig del av rollen är att samarbeta nära med ekonomiavdelningen för att lösa fakturarelaterade ärenden på ett korrekt och professionellt sätt. Vem är du? Du är lösningsfokuserad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten, med lätt för att anpassa dig och trivas i en roll med högt tempo och variation. Som lagspelare bidrar du till ett positivt och sammansvetsat team, samtidigt som du är självgående och tar eget ansvar. Vi söker därför dig som är noggrann, serviceinriktad och van vid att hantera flera ärenden parallellt. Vi ser också att du
Har tidigare arbetslivserfarenhet (gärna inom service eller ekonomibranschen, men inte ett krav).
Godkänner att vi genomför en bakgrundskontroll, inklusive UC.
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
Det är meriterande om du har arbetat i Salesforce och har erfarenhet av Microsoft-baserad IT-miljöer.
Praktisk information Start: Enligt överenskommelse Uppdragsgivare: Vi berättar mer om företaget vid en första intervju. Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning (konsult via oss på Workz) Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas Placering: Centralt i Stockholm Arbetstider: Kontorstider
Workz erbjuder dig Workz är specialister på kundservice och erbjuder både utbildning och löpande träning inom kommunikation, kundhantering och affärsmässighet och du blir certifierad efter avslutad utbildning.
Du får kollektivavtal, friskvårdsbidrag och stöd av en dedikerad operativ chef.
Vi skapar en trygg arbetsmiljö där du som konsult kan växa, både personligt och professionellt.
Ansökan Vi genomför tester som första steg i rekryteringen. Testet skickas till din mail direkt efter ansökan och behöver slutföras, för att bli en aktuell kandidat i rekryteringsprocessen.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
