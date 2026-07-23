Kundservicemedarbetare särskild kollektivtrafik (timanställning)
Region Sörmland / Kundservicejobb / Eskilstuna Visa alla kundservicejobb i Eskilstuna
2026-07-23
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Servicecenter Sörmlandstrafiken, EskilstunaPubliceringsdatum2026-07-23Om företaget
Region Sörmland har i uppdrag att vara den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet och ansvarar för både den allmänna- och särskilda kollektivtrafiken under varumärket Sörmlandstrafiken.Arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare i servicecenter ger du kunder en god upplevelse av särskilda kollektivtrafiken genom ett professionellt bemötande via telefon. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot beställningar och boka kunders resor inom den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst och sjukresor). Du kommer också att registrera kundsynpunkter samt besvara frågor kopplat till bland annat regelverk för färdtjänst, sjukresor, omsorg och skolskjuts.
Vi har många kundsamtal in till verksamheten och då vi är en samhällsviktig funktion, lägger vi stor vikt vid tillgänglighet i telefon samt att bibehålla en hög servicenivå i form av korta väntetider för våra medborgare.
Som kundservicemedarbetare arbetar du på ett rullande schema måndag-söndag och har varierande arbetspass mellan kl 06.00-21.30.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du i ett öppet kontorslandskap.
Din kompetens
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet om minst ett par år. Du ska tidigare ha arbetat med kundkontakt och meriterande är arbetslivserfarenhet inom området kundservice/kundtjänst.
Som person är du serviceinriktad, professionell och sätter kunden i fokus genom god kommunikation. Därutöver ser vi att du är lösningsfokuserad och besitter en hög känsla för kvalité. För tjänsten krävs det att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift samt att du trivs bra med att arbeta med en eller flera arbetsuppgifter samtidigt.
Dator och telefon är dina främsta verktyg i tjänsten varför vi förutsätter att du har god systemvana sedan tidigare. Vidare ser vi att du, i din roll som kundservicemedarbetare, förväntas vara flexibel och förändringsbenägen, delaktig och vilja komma med förbättringsförslag.
I ditt uppdrag kommer du också arbeta nära dina kollegor och närliggande enheter varför det är viktigt att du sätter ett stort värde på att samarbeta och att du är lyhörd. Att arbeta mot gemensamma och individuella mål i verksamheten är också något du ser som en självklarhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tidsbegränsad timanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef servicecenter Sörmland, Jörgen Nilsson, 0155-26 59 70.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på servicecenter Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-15.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
(http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RHRU-26-014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10009948