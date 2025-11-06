Kundservicemedarbetare på Telenor i Kalmar med start i januari!
2025-11-06
Kickstarta din karriär inom kundservice & merförsäljning!
Söker du ett spännande jobb i Kalmar inom kundservice? Vill du jobba med människor, utvecklas varje dag och få betalt för att bli riktigt vass på service och merförsäljning? Då kan detta vara din nästa utmaning - Är du ny på arbetsmarknaden, precis tagit studenten eller har god erfarenhet? Inga problem, vi finns här för att utveckla dig!
Om tjänsten som kundservicemedarbetare på Telenors kundservice
Som kundservicemedarbetare är du en viktig del i vår organisation: att finnas där för kunderna och stötta dem i deras digitala vardag för att säkerställa att de kan ha kontakten med de och dem som betyder mest. Oavsett om det gäller mobil, surfplatta, bredband eller TV är din roll att se till att varje kund har de bästa möjliga lösningarna för just sitt liv.
Du svarar på inkommande samtal från Telenors kunder och hjälper till med allt från abonnemang, fakturor och felsökning. Samtidigt arbetar du med merförsäljning - där du, på ett lyhört och förtroendeingivande sätt, föreslår tjänster som förbättrar och förenklar kundens digitala liv.
Ditt mål: Nöjda kunder med smarta lösningar som verkligen gör skillnad i vardagen.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi ger dig en komplett introduktion och utbildning.
Jobba i Kalmar - med utsikt, gemenskap och utvecklingsmöjligheter
Du kommer att arbeta i våra ljusa och moderna lokaler på Varvsholmen i Kalmar - ett kontor fyllt av energi, gemenskap och möjligheter till utveckling. På rasterna? Koppla av i massagestolen, spela pingis eller utmana kollegorna på PS5!
Vi söker dig som är:
• Serviceinriktad och gillar att hjälpa andra
• Nyfiken på att lära dig mer om försäljning och kundkommunikation
• Vill jobba med merförsäljning och ha möjlighet till en god provision
• Målmedveten - du gillar att nå uppsatta mål, både själv och i team
• Kommunikativ och lösningsorienterad
• Van vid att jobba med datorer
• Talar och skriver svenska flytande samt har goda kunskaper i engelska
Vad vi erbjuder dig:
Tillsvidareanställning på 100% (tjänsten inleds med en 6 månaders provanställning)
Fast månadslön enligt kollektivavtal + möjlighet till god provision
Arbetstider på vardagar mellan 08:00-18:15 (enligt ett schema som varierar)
Full introduktion & utbildning - du blir inte lämnad ensam!
Tävlingar, events, spel, och ett riktigt härligt team
Perfekt för dig som söker:
• Jobb inom kundservice i Kalmar
• Första jobbet efter gymnasiet
• Jobb utan tidigare erfarenhet
• Jobb där man får jobba med människor och växa
• Försäljningsjobb med fast lön + bonusmöjligheter
Låter det som något för dig? Ansök idag och bli en del av ett team där vi hjälps åt, har kul och firar framgångar tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foundever Sweden AB
(org.nr 556437-7439)
Fartygsgatan 4 (visa karta
)
392 51 KALMAR Jobbnummer
9591012