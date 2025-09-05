Kundservicemedarbetare på heltid till Skandia, Sundsvall
KFX HR-partner Skandinavien AB / Kundservicejobb / Sundsvall Visa alla kundservicejobb i Sundsvall
2025-09-05
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Sundsvall
, Timrå
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Är du en person som brinner för att ge våra kunder bästa möjliga service på ett öppet, enkelt och engagerat sätt? Har du tidigare erfarenhet av service och trivs med att ha telefonen som ditt främsta arbetsverktyg? Då kan rollen som kundservicemedarbetare på Skandia vara rätt nästa steg för dig. Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en alltmer digital värld. Vi ser våra konsulter som mer än bara en resurs vi hyr ut, våra kandidater som kunder och våra kunder som samarbetspartners.
KFX HR-partners fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare. Våra ledord på KFX är stolthet, omtanke och engagemang och dessa genomsyrar allt vi gör.Om företaget
Vi skapar trygghet för generationer genom högre pensioner, ett friskt arbetsliv och hållbara investeringar.
Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.Dina arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare ansvarar du för att ge bästa möjliga service till Skandias kunder per telefon. Du kommer att besvara frågor via inkommande samtal, vägleda kunder i ärenden som rör försäkringar med fokus på liv och långsiktigt sparande. Du kommer även att skapa mervärde för kunderna genom försäljning och erbjuda en helhetslösning som bidrar till trygghet genom hela livets skeenden. På sikt behöver man lära sig att kunna möta kunden via våra digitala kanaler.
På Skandia har du goda möjligheter att utvecklas - vi genomgår stora förändringar och framöver behöver man kunna växla in i andra roller och bredda sin kompetens inom flera olika områden.Kvalifikationer
Vi tror att du som söker tjänsten som kundservicemedarbetare förstår kundvärdet och agerar utifrån kundens och Skandias bästa. Du har en vilja att ständigt lära mer och utveckla din kompetens inom försäkringsområdet. Du trivs i att jobba såväl enskilt som i grupp samt drivs av att jobba mot uppsatta mål. För att trivas riktigt bra i rollen tror vi även att det är viktigt att du har en egen drivkraft, är serviceinriktad och lösningsfokuserad.
Vi ser även att du:
• Har en avslutad gymnasial utbildning
• Har god datavana och erfarenhet av Officepaketet
• Har förmåga att ta in ny information och använda den i dagligt arbete
• Strävar efter att utveckla din kompetens
• Har goda kunskapar i svenska och engelska i båda tal och skrift
Har du tidigare erfarenhet från försäkringsbranschen ser vi det som meriterande men det är inget krav för tjänsten. Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper.Övrig information
Tillträde: November (krav för att vara aktuell för tjänsten är att du kan börja då)
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, Mån-fre
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Amanda Blomkvist på amanda.blomkvist@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9495652