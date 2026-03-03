Kundservicemedarbetare på deltid till Mercedes-Benz Finans i Malmö
2026-03-03
Vill du arbeta med kundservice i en spännande bransch? Hos Mercedes-Benz Finans ger du förstklassig service till kunder - varje dag är ny och du utvecklas ständigt!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Är du nyfiken på kundservice i en spännande bransch? Som kundservicemedarbetare hos Mercedes-Benz Finans blir du anställd av Academic Work och arbetar på uppdrag hos kunden. Du är en viktig kontakt för kunderna och hjälper till med allt från lån och leasing till fakturor och avtal. Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning men kan vara tillgänglig 2 dagar i veckan (mån-fre). Ingen dag är den andra lik - här får du utvecklas, ta ansvar och bygga värdefull erfarenhet i ett engagerat team. Uppdraget innefattar även mer arbete under sommaren, julen och kring röda dagar. Vi tillämpar ett löpande urval där de sista intervjuerna kommer att hållas v. 51.
Du erbjuds
En gedigen onboarding som ger dig alla verktyg för att lyckas
Ett varmt och engagerat team där kollegor stöttar varandra
Möjlighet att utvecklas, bygga erfarenhet och värdefulla kontakter inom kundservice och finans
En personlig konsultchef som stödjer din utveckling
En meriterande erfarenhet för framtida rollerDina arbetsuppgifter
Ge professionellt och trevligt bemötande till Mercedes-Benz Finans kunder via telefon och mail
Hjälpa kunder med frågor om lån, leasing, fakturor, betalningar och avtal
Följa upp ärenden och säkerställa att kunder får korrekt och tydlig information
Samarbeta med kollegor i teamet för att hitta lösningar och förbättra kundupplevelsen
Vara del av ett dynamiskt arbetsflöde där ingen dag är den andra lik
Vi söker dig som
Är flytande i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Har en annan deltidssysselsättning i minst 18 månader till och som kan vara tillgänglig cirka 2 dagar i veckan
Har tidigare arbetslivserfarenhet från en tjänst inom kundservice
Har god systemförståelse och lätt att lära dig nya verktyg
Är lösningsorienterad, driven och tycker om att samarbeta i team
Har god systemförståelse och lätt för att lära dig nya verktyg
Talar och skriver svenska flytande och har grundläggande kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av servicerelaterade yrken såsom kundtjänst eller telefonsupport på exempelvis bank.
God kunskap av att läsa kreditfakta och förstå avtal
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Serviceinriktad
Problemlösande
God samarbetsförmåga
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "L8ONQG". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Academic Work Sweden AB
